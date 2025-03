Puma: repli du titre, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 17:18









(CercleFinance.com) - Puma cède plus de 2% à la bourse de Francfort alors que Stifel a annoncé ce matin dégrader son conseil sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver', assorti d'un objectif de cours drastiquement réduit, de 43 à 25 euros.



' Les deux revers majeurs consécutifs en janvier et mars 2025 ont entraîné des révisions massives des bénéfices dans un délai très court, ce qui soulève des doutes quant au niveau de contrôle des opérations et à l'attractivité de la marque ', indique l'analyste.



Dans ce contexte, Stifel estime que les prévisions à moyen terme pour 2027 (communiquées en janvier) d'une marge d'EBIT de 8,5 % sont ' encore plus remises en question '. Le bureau d'analyses pointe aussi un manque de visibilité sur le succès de la stratégie de valorisation de la marque de l'entreprise, pourtant essentielle pour atteindre cet objectif.



' Nos nouvelles prévisions sont inférieures aux prévisions pour 2027, car cet objectif à moyen terme est, selon nous, quelque peu illusoire ', conclut-il.







Valeurs associées PUMA 22,120 EUR XETRA -2,77%