Puma réorganise ses activités dans le marketing
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:26
Cette dernière se verra ainsi confier le rôle de directrice de la marque.
Le groupe allemand rappelle que la branche de marketing de marque était jusqu'ici sous la responsabilité du directeur général Arthur Hoeld, tandis que les activités liées à la commercialisation des produits dépendait du directeur commercial, Matthias Bäumer.
Dans le cadre de la réorganisation, les activités de marketing sportif seront séparées du marketing de marque, pour être placées sous la responsabilité d'Arthur Hoeld.
Agée de 41 ans, Maria Valdes, qui occupait jusqu'ici le rôle de directrice produits, est membre du comité de direction de Puma depuis 2023.
Valeurs associées
|21,820 EUR
|XETRA
|-0,95%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** Les actions du fournisseur d'appareils électroménagers Whirlpool WHR.N ... Lire la suite
-
Le fils du dirigeant palestinien Marwan Barghouti, emprisonné en Israël depuis 2002, appelle Donald Trump à saisir "l'opportunité" du cessez-le-feu à Gaza pour favoriser la libération de son père, seule figure selon lui capable d'unifier les Palestiniens en vue ... Lire la suite
-
Le public se presse sur le front de mer de la baie de Hong Kong, pour prendre des photos devant des créatures gonflables géantes, dont une à l'image du phénomène chinois Labubu.
-
Le président camerounais Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a été réélu sans surprise avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels publiés lundi, aussitôt contestés par son principal adversaire Issa Tchiroma Bakary qui a dénoncé une "mascarade". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer