Puma nomme un ex-adidas au poste de directeur de la création
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:40
James Carnes, qui occupera ce rôle nouvellement créé avec effet immédiat, sera rattaché à Maria Valdes, la directrice de la marque.
Le cadre, qui affiche plus de 20 ans d'expérience, avait occupé jusqu'en 2021 plusieurs postes à responsabilité chez adidas en matière de design, de direction artistique et de stratégie, tant au siège de Herzogenaurach que dans les bureaux de l'équipementier à Portland (Oregon).
Depuis son départ, il travaillait comme consultant indépendant et investisseur au sein du secteur.
Malgré cette annonce et le relèvement de l'objectif de cours par les analystes de HSBC (qui passent leur cible de 21 à 26 euros), l'action Puma cédait 2,5% lundi en début d'après-midi, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes. La valeur progresse toujours de 8,5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|24,100 EUR
|XETRA
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