Puma: les prévisions pour 2025 déçoivent, le titre sombre information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - Puma a déclaré mardi soir s'attendre à ce qu'un environnement économique difficile, notamment dû à la mise en place des nouveaux droits de douane, pèse sur son activité en 2025, une annonce qui faisait dévisser son titre à la Bourse de Francfort.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, l'équipementier sportif dit anticiper une croissance de ses ventes ajustée des taux de change inférieure à 5% cette année, alors que le consensus de marché l'envisageait à 7%.



Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté devrait quant à lui ressortir entre 520 et 600 millions d'euros, contre 683 millions d'euros envisagés en moyenne par les analystes.



Dans une note de recherche, les équipes de Stifel évoquent un véritable 'choc' sachant que le groupe basé à Herzogenaurach avait lancé il y a sept semaines à peine un avertissement sur ses résultats annuels 2024 et dévoilé des perspectives à horizon 2027 jugées décevantes.



'Cela remet fortement en question les fondements de notre thèse d'investissement, basée sur l'attrait de la marque et un potentiel inexploité en termes de marges', souligne Stifel.



'Nous entendons le manque de visibilité actuel ayant trait aux Etats-Unis et en Chine, mais nous peinons à comprendre l'ampleur des révisions des bénéfices', ajoute la société de Bourse, qui maintient malgré tout sa recommandation d'achat et son objectif de 43 euros.



A cette déception venaient s'ajouter des résultats annuels 2024 sans grand éclat, ressortis en ligne avec les prévisions des analystes.



Le résultat opérationnel (Ebit) est ainsi resté stable à 622 millions d'euros l'an dernier, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% ajusté des taux de change (+2,5% en données publiées).



L'action Puma lâchait 22%, signant la plus forte baisse de l'indice des valeurs européennes STOXX 600, qui gagnait 0,8% au même moment. Son concurrent adidas était lui stable.





Valeurs associées PUMA 21,81 EUR XETRA -23,23%