 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 087,32
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Puma bondit alors qu'Anta Sports étudie une offre d'achat, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 09:12

Puma PUMG.DE bondit en Bourse jeudi après que l'agence Bloomberg a rapporté que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK fait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque allemande de vêtements de sport.

A Francfort, vers 08h10 GMT, l'action prend 14,4% à 19,32 euros.

Anta Sports, cotée à la bourse de Hong Kong, travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat de Puma et pourrait s'associer à une société de capital-investissement si elle décide de donner suite à cette offre, selon Bloomberg citant des sources proches du dossier.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels pourraient figurer le groupe chinois de vêtements de sport Li Ning

2331.HK ou le groupe japonais ASICS 7936.T , selon le rapport.

Le principal actionnaire de Puma, la holding contrôlée par la famille Pinault Artemis, qui contrôle également Kering

PRTP.PA , a déclaré envisager toutes les options pour sa participation de 29%, bien qu'une source proche de l'entreprise ait déclaré à Reuters en septembre qu'il ne vendrait pas à la valeur marchande de l'époque.

Puma s'est refusé à tout commentaire.

Selon les données LSEG, la valeur boursière de Puma s'élève actuellement à 2,52 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Rishabh Jaiswal, Linda Pasquini et Shivani Tanna, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ANTA SPORTS PROD
9,401 EUR Tradegate +0,02%
ANTA SPORTS PROD
11,8100 USD OTCBB 0,00%
ASICS CORP
20,980 EUR Tradegate 0,00%
ASICS CORP
23,6000 USD OTCBB 0,00%
KERING
296,6000 EUR Euronext Paris -0,75%
LI NING
1,989 EUR Tradegate 0,00%
LI NING
2,2000 USD OTCBB 0,00%
PUMA
19,235 EUR XETRA +13,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank