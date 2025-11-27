Puma bondit alors qu'Anta Sports étudie une offre d'achat, selon Bloomberg

Puma PUMG.DE bondit en Bourse jeudi après que l'agence Bloomberg a rapporté que le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK fait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de la marque allemande de vêtements de sport.

A Francfort, vers 08h10 GMT, l'action prend 14,4% à 19,32 euros.

Anta Sports, cotée à la bourse de Hong Kong, travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat de Puma et pourrait s'associer à une société de capital-investissement si elle décide de donner suite à cette offre, selon Bloomberg citant des sources proches du dossier.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels pourraient figurer le groupe chinois de vêtements de sport Li Ning

2331.HK ou le groupe japonais ASICS 7936.T , selon le rapport.

Le principal actionnaire de Puma, la holding contrôlée par la famille Pinault Artemis, qui contrôle également Kering

PRTP.PA , a déclaré envisager toutes les options pour sa participation de 29%, bien qu'une source proche de l'entreprise ait déclaré à Reuters en septembre qu'il ne vendrait pas à la valeur marchande de l'époque.

Puma s'est refusé à tout commentaire.

Selon les données LSEG, la valeur boursière de Puma s'élève actuellement à 2,52 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Rishabh Jaiswal, Linda Pasquini et Shivani Tanna, édité par Augustin Turpin)