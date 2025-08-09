Pulse Biosciences Inc devrait afficher une perte de 26 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pulse Biosciences Inc PLSE.OQ PLSE.O devrait publier ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Pulse Biosciences Inc est une perte de 26 cents par action.

* Le seul avis d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de l'équipement médical avancé et de la technologie est également "Strong Buy"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Pulse Biosciences Inc est de 22,00 $, soit environ 33,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 14,71 $

