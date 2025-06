PulluP: prises de bénéfices malgré des résultats record information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - PulluP Entertainment a fait état hier soir de résultats annuels record, ce qui n'empêchait pas le titre du concepteur de jeux vidéo de subir des prises de bénéfices ce vendredi en Bourse.



Le groupe a indiqué avoir dégagé un Ebit ajusté de 60,3 millions d'euros sur son exercice 2024/2025, clos fin mars, à comparer avec une perte opérationnelle de 0,3 million sur l'exercice précédent.



Déjà publié, le chiffre d'affaires 2024/25 s'élève à 390 millions d'euros, soit une hausse de 108% par rapport à l'année précédente, à la faveur du succès de 'Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui a séduit à ce jour quelque sept millions de joueurs uniques.



Grâce à un cash-flow opérationnel positif de 52,1 millions d'euros, contre -36,2 millions sur 2023/24, PulluP a réussi à ramener son son endettement net à 70,1 millions d'euros, contre 132,6 millions à fin mars 2024.



Pour son nouvel exercice 2025/2026, le groupe déclare s'attendre à dépasser ses précédentes performances 'record' établies au cours de l'exercice 2022/23, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires et de l'Ebit ajusté.



A la Bourse de Paris, l'action PulluP accentuait pourtant ses pertes en fin de matinée après avoir ouvert en hausse de plus de 2%. A 11h50, le titre abandonne 3,2% dans un marché parisien en baisse de 1,2%.



Sur les trois mois écoulés, la valeur gagne encore plus de 12% et surperforme nettement l'indice CAC Mid & Small (+0,8%).



'Le groupe fait exception au milieu de ses confrères cotés, notamment sur le marché français', commente Charles-Louis Planade, analyste chez TP ICAP Midcap, dans une note de réaction.



'Cette exception devrait se confirmer sur les exercices à venir grâce à un riche pipeline qui devrait s'illustrer dès le premier trimestre de l'exercice avec le succès en cours de roadcraft et naturellement un très puissant back-catalogue', ajoute le professionnel.



'Pour tout observateur du secteur sur court, moyen ou long terme, les ratios de valorisation du groupe sont dérisoires et justifient pleinement le maintien de notre forte recommandation d'achat', conclut-il.





