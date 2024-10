Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PulluP: le titre s'envole après un trimestre record information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo PulluP Entertainment s'envole en Bourse de Paris jeudi après avoir fait état hier soir d'un chiffre d'affaires 'record' au titre du deuxième trimestre de son exercice fiscal 2024/25.



La société indique avoir enregistré une multiplication par plus de quatre de ses revenus sur la période allant de juillet à septembre, à 200,1 millions d'euros contre 46,4 millions un an plus tôt.



Ce chiffre a été dopé par le succès 'historique' du lancement du jeu d'aventure 'Warhammer 40,000: Space Marine 2', qui compte déjà plus de 4,5 millions de joueurs uniques à ce jour, explique l'entreprise dans un communiqué.



Grâce aux excellentes ventes de 'Space Marine', le groupe dit désormais anticiper une très forte croissance de son chiffre d'affaires annuel sur l'exercice 2024/25, assorti d'un rebond très significatif de ses résultats.



PulluP dit s'attendre, en outre, à dépasser, sur l'exercice actuel et les deux exercices suivants, sa performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que d'Ebita.



Seule ombre au tableau, la société annonce le décalage à l'exercice 2025/26 de deux jeux très attendus, 'John Carpenter's Toxic Commando' et 'MIO: Memories in Orbit' afin de 'réaliser pleinement le potentiel de ces jeux et offrir aux joueurs une expérience de très grande qualité'.



Le titre grimpait malgré tout de plus de 17% dans le sillage de ces annonces, portant à plus de 48% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées PULLUP ENTERTAIN 22,20 EUR Euronext Paris +11,45%