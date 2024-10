PulluP Entertainment s'envole grâce à un trimestre record

(AOF) - PulluP Entertainment bondit de 13,70% à 22,65 euros après avoir dévoilé des revenus multipliés par plus de 4 au deuxième trimestre. Sur cette période, l’éditeur de jeux vidéo a généré 200,1 millions d’euros de chiffre d’affaires contre 46,4 millions d’euros, un an auparavant. Le chiffre d’affaires du Catalogue s’élève à 164,0 millions d’euros au second trimestre contre 12,6 millions d’euros à période comparable sur l’exercice 2023/24. Il est porté par les sorties de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Train Sim World 5.

Le chiffre d'affaires du backcatalogue s'élève à 34,3 millions, en hausse de 6% à trimestre comparable sur l'exercice précédent.

A la lumière des performances de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et de l'actualisation du calendrier de sorties de jeux, la société vise désormais une très forte croissance de son chiffre d'affaires annuel et le rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25. John Carpenter's Toxic Commando et MIO: Memories in Orbit sortiront désormais sur l'exercice 2025/26.

Le groupe s'attend en outre, à dépasser, sur l'exercice actuel et les deux exercices suivants, sa performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23 au niveau de son chiffre d'affaires et de son Ebita.

PulluP Entertainment a enfin annoncé que Dovetail Games et Mattel ont lancé un partenariat pluriannuel en vue d'apporter des licences de Mattel au portefeuille de Dovetail Games.

AOF - EN SAVOIR PLUS