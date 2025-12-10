Pullup Entertainment réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au premier semestre, clos fin fin septembre, de l'exercice 2024/25, Pullup Entertainment a dévoilé des résultats en repli sur fond de net repli de l'activité. Le résultat net, part du groupe a chuté de 91% à 2,1 millions d'euros et l'Ebit ajusté a reculé de 71% à 14,2 millions d'euros. Sur cette période, l'éditeur de jeux vidéo a été confronté à une chute de ses revenus.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a chuté de 43% à 132,6 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024/25 qui avait bénéficié de la "sortie exceptionnelle" de Warhammer 40,000: Space Marine 2.

"La grande qualité des jeux que nous lançons est le reflet de cette forte exécution. Elle est le fondement de la réputation de nos labels de Publishing, Focus Entertainment et Dotemu, auprès des joueurs. Nous nous appuyons sur ce pilier historique pour investir dans la transformation de notre modèle vers le développement en interne de nos propres marques. Notre objectif à moyen terme est l'internalisation d'actifs, ainsi que la progression de notre rentabilité et de notre génération de trésorerie," a déclaré le directeur général, Geoffroy Sardin.

Pullup Entertainment a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Il s'attend à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 au niveau du chiffre d'affaires et de l'Ebit ajusté. Ils s'élevaient respectivement à 194,1 millions d'euros et 28,4 millions d'euros. "L'exercice sera notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de Dotemu", précise l'éditeur de jeux vidéo.

Enfin, le groupe prévoit toujours d'afficher une croissance de son Ebit ajusté sur les exercices 2026/27 et 2027/28.

