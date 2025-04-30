PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 avril 2025 au 28 avril 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Paris, le 29 avril 2025, 17h45
PULLUP Entertainment
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 avril 2025 au 28 avril 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
PARIS, FRANCE – 29 avril 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier
(en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|17/04/2025
|FR0012419307
|5994
|16,9974
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|22/04/2025
|FR0012419307
|6555
|16,6125
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|23/04/2025
|FR0012419307
|6897
|16,0228
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|24/04/2025
|FR0012419307
|7054
|16,0038
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|25/04/2025
|FR0012419307
|7190
|15,5523
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|28/04/2025
|FR0012419307
|7630
|15,5391
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|29/04/2025
|FR0012419307
|7718
|15,7301
|XPAR
Détail transaction par transaction
|
Nom de
l'émetteur
|
Code
Identifiant
|
Nom
du PSI
|
Code
Identifiant
PSI
|
jour/heure
de la
transaction
|
Code Identifiant
de l'instrument
financier
|
Prix
unitaire
|Devise
|
Quantité
achetée
|
Code
Identification
marché
|
Numéro de
référence de
la transaction
|
Objectif
du rachat
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:12:27.970331Z
|FR0012419307
|17,084
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoPQfz001Lu0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:12:27.982108Z
|FR0012419307
|17,084
|EUR
|216
|XPAR
|jAj6AoPQfz001M70
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:12:28.736376Z
|FR0012419307
|17,084
|EUR
|2
|XPAR
|jAj6AoPQfz001MH0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:13:36.587923Z
|FR0012419307
|17,084
|EUR
|726
|XPAR
|jAj6AoPQh3001Ma0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:13:40.398817Z
|FR0012419307
|17,05
|EUR
|68
|XPAR
|jAj6AoPQhA001Ml0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:13:40.440746Z
|FR0012419307
|17,05
|EUR
|52
|XPAR
|jAj6AoPQhA001Mv0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T08:13:50.524191Z
|FR0012419307
|17,05
|EUR
|58
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:13:50.551619Z
|FR0012419307
|17,05
|EUR
|168
|XPAR
|jAj6AoPQhI001NF0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:13:52.615231Z
|FR0012419307
|17,05
|EUR
|154
|XPAR
|jAj6AoPQhL001NP0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T08:14:04.054072Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AoPQhX001NZ0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|17
|EUR
|147
|XPAR
|jAj6AoPQwz001Qy0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|17
|EUR
|118
|XPAR
|jAj6AoPQwz001R80
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:00:16.711407Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|235
|XPAR
|jAj6AoPRQF001ei0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T09:02:01.225718Z
|FR0012419307
|16,9
|EUR
|93
|XPAR
|jAj6AoPRRw001ex0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T09:40:13.506352Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AoPS2v001pY0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:41:09.480385Z
|FR0012419307
|16,95
|EUR
|43
|XPAR
|jAj6AoPS3p001pl0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:41:13.802778Z
|FR0012419307
|16,95
|EUR
|168
|XPAR
|jAj6AoPS3s001pv0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:42:25.878724Z
|FR0012419307
|16,95
|EUR
|73
|XPAR
|jAj6AoPS52001qE0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:47:37.777717Z
|FR0012419307
|16,95
|EUR
|216
|XPAR
|jAj6AoPSA4001sV0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:56:46.639440Z
|FR0012419307
|16,9
|EUR
|64
|XPAR
|jAj6AoPSIw001vc0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T09:56:46.643216Z
|FR0012419307
|16,9
|EUR
|343
|XPAR
|jAj6AoPSIw001vm0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T11:26:11.199944Z
|FR0012419307
|16,932
|EUR
|52
|XPAR
|jAj6AoPThR0029j0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T11:26:45.657036Z
|FR0012419307
|16,932
|EUR
|168
|XPAR
|jAj6AoPThy002A20
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T11:26:45.657368Z
|FR0012419307
|16,932
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoPThy002AC0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T11:32:11.488788Z
|FR0012419307
|16,932
|EUR
|123
|XPAR
|jAj6AoPTnG002Aq0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T11:32:11.518776Z
|FR0012419307
|16,932
|EUR
|107
|XPAR
|jAj6AoPTnG002B00
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T12:23:18.382906Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|65
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T12:23:18.411466Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|347
|XPAR
|jAj6AoPUak002Kw0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T13:03:18.944950Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|88
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T13:44:52.097306Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|19
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T13:44:52.139320Z
|FR0012419307
|17
|EUR
|481
|XPAR
|jAj6AoPVrg002aM0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-17T13:50:41.537582Z
|FR0012419307
|16,97
|EUR
|87
|XPAR
|jAj6AoPVxH002be0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T13:50:55.997566Z
|FR0012419307
|16,97
|EUR
|192
|XPAR
|jAj6AoPVxX002bo0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T13:50:55.997775Z
|FR0012419307
|16,97
|EUR
|96
|XPAR
|jAj6AoPVxX002by0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-17T13:50:56.005116Z
|FR0012419307
|16,97
|EUR
|125
|XPAR
|jAj6AoPVxX002c80
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:03:55.301396Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AoRDzM001TP0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:32.994770Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|274
|XPAR
|jAj6AoREBc001js0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:32.995119Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|26
|XPAR
|jAj6AoREBc001k20
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:32.995294Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AoREBc001kC0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:32.995699Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AoREBc001kP0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:32.995853Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|244
|XPAR
|jAj6AoREBc001kZ0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:33.013621Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|59
|XPAR
|jAj6AoREBc001kj0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:35.586172Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|241
|XPAR
|jAj6AoREBf001kt0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:16:35.603075Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|55
|XPAR
|jAj6AoREBf001l30
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:17:17.946672Z
|FR0012419307
|16,85
|EUR
|56
|XPAR
|jAj6AoRECL001lD0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:17:17.962503Z
|FR0012419307
|16,8
|EUR
|316
|XPAR
|jAj6AoRECL001lT0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:17:20.560587Z
|FR0012419307
|16,8
|EUR
|184
|XPAR
|jAj6AoRECO001ld0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:17:44.177843Z
|FR0012419307
|16,7
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AoRECk001lz0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:26:40.942281Z
|FR0012419307
|16,7
|EUR
|140
|XPAR
|jAj6AoRELO001xL0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:26:55.692032Z
|FR0012419307
|16,7
|EUR
|192
|XPAR
|jAj6AoRELd001xV0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:26:55.722831Z
|FR0012419307
|16,7
|EUR
|168
|XPAR
|jAj6AoRELd001xf0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-22T07:38:17.733567Z
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À propos de PULLUP Entertainment
Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
- DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .
Six studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
- SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.
Retrouvez toute l'information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com
Prochain événement : Résultats annuels 2024/25 : 12 juin 2025 (après bourse)
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- SECURITY MASTER Key : lpmblspuamaZy2puYpdpb5NnZ2lpm2bHZ2OVxWqcYpjGaWmSyWlpZ5fJZnJimWVn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/91401-pullup_rachat_d_actions_29_04_2025.pdf
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