PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 avril 2025 au 28 avril 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Paris, le 29 avril 2025, 17h45

PULLUP Entertainment

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 avril 2025 au 28 avril 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PARIS, FRANCE – 29 avril 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 17/04/2025 FR0012419307 5994 16,9974 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 22/04/2025 FR0012419307 6555 16,6125 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 23/04/2025 FR0012419307 6897 16,0228 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 24/04/2025 FR0012419307 7054 16,0038 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 25/04/2025 FR0012419307 7190 15,5523 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 28/04/2025 FR0012419307 7630 15,5391 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 29/04/2025 FR0012419307 7718 15,7301 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de

l'émetteur Code

Identifiant Nom

du PSI Code

Identifiant

PSI jour/heure

de la

transaction Code Identifiant

de l'instrument

financier Prix

unitaire Devise Quantité

achetée Code

Identification

marché Numéro de

référence de

la transaction Objectif

du rachat PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:12:27.970331Z FR0012419307 17,084 EUR 50 XPAR jAj6AoPQfz001Lu0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:12:27.982108Z FR0012419307 17,084 EUR 216 XPAR jAj6AoPQfz001M70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:12:28.736376Z FR0012419307 17,084 EUR 2 XPAR jAj6AoPQfz001MH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:13:36.587923Z FR0012419307 17,084 EUR 726 XPAR jAj6AoPQh3001Ma0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:13:40.398817Z FR0012419307 17,05 EUR 68 XPAR jAj6AoPQhA001Ml0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-17T08:13:40.440746Z jAj6AoTsdW005Ru0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-29T14:52:20.452820Z FR0012419307 15,972 EUR 459 XPAR jAj6AoTsdW005S40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-29T14:55:09.123450Z FR0012419307 15,912 EUR 290 XPAR jAj6AoTsgE005T70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-29T14:55:09.127850Z FR0012419307 15,912 EUR 177 XPAR jAj6AoTsgE005TH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-29T14:55:09.130351Z FR0012419307 15,912 EUR 310 XPAR jAj6AoTsgE005TR0 Rémunération SO AGA

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Retrouvez toute l'information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com

Prochain événement : Résultats annuels 2024/25 : 12 juin 2025 (après bourse)

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél?: + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: IR@pullupent.com



Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail?: jeanbenoit@balboaconseil.com

Relations Presse

Clémence Bigeon

Tél?: + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: Clemence.BIGEON@focusent.com



Constance Baudry

Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr