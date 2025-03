Pullup Entertainment: Geoffroy Sardin nommé directeur général délégué

(AOF) - Pullup Entertainment annonce la nomination de Geoffroy Sardin, en qualité de mandataire social, directeur général délégué en charge de la gestion opérationnelle de la société, à compter du 1ᵉʳ avril 2025. Fort de plus de 25 années d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo Geoffroy Sardin a rejoint la société en janvier 2024 et porte depuis plus d’un an la transformation opérationnelle du groupe avec notamment le renforcement du comité exécutif. Pullup loue son leadership, "associé à sa parfaite maîtrise des enjeux de l’industrie".

