Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Des résultats supérieurs à la guidance

Publication des résultats annuels 2024/25

Pullup Entertainment vient de publier des résultats annuels solides pour l’exercice 2024/25, marqués par une croissance record de ses revenus et une nette amélioration de sa rentabilité. Déjà communiqué, le chiffre d’affaires s’établit à 390,0 M€, en progression de +108,2% par rapport à l’exercice précédent (187,3 M€), grâce à des lancements particulièrement réussis et à la résilience du back catalogue. Légèrement supérieure à nos attentes, la rentabilité opérationnelle a suivi la même dynamique avec un EBIT ajusté (EBITA) de 60,3 M€, soit une hausse de +112 % par rapport au précédent exercice record de 2022/23 (28,4 M€), et très au-dessus des –0,3 M€ enregistrés en 2023/24.

Pour rappel, la précédente guidance du groupe sur cet exercice était incarnée par 1/ une importante réduction de l’endettement financier net ainsi 2/ qu’un EBITA compris entre 55 et 60 M€.

Concernant l’exercice suivant, le groupe attend une nouvelle année de croissance et guide sur une progression de l’EBIT ajusté en 2027/28 et 2028/29.

Génération de cash nettement redressée et un bilan assaini

La génération de CFO (définition de la société, qui inclut les CAPEX) s’est nettement redressée, atteignant 52,1 M€, contre –36,2 M€ en 2023/24. En parallèle, la structure financière s’est renforcée avec une trésorerie brute de 61,7 M€ au 31 mars 2025, contre 17,9 M€ un an plus tôt.

Perspectives, line-up et estimations

L’exercice 2025/26 s’annonce également prometteur. Le management anticipe une progression du chiffre d’affaires et de l’EBITA ajusté par rapport à 2022/23, portée par une forte dynamique du back catalogue et par la contribution croissante de Dotemu. Le line-up comprend notamment Memories in Orbit, Roadcraft, John Carpenter’s Toxic Commando, ainsi que plusieurs titres issus du portefeuille Dotemu, dont Marvel Cosmic Invasion et Ninja Gaiden: Ragebound.

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 35,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +85,9%.