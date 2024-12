Pullup Entertainment anticipe un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25

(AOF) - Pullup Entertainment a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net, part du groupe, de 22,1 millions d’euros contre une perte de 11,5 millions d’euros, un an plus tôt. Bénéficiant d’un bond de l’activité, l’Ebitda de l’éditeur de jeux vidéo est passé en un an de -1,5 million d’euros à 48,3 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 21%. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 234,3 millions d’euros, en croissance de 176%.

" Les résultats financiers records du premier semestre reflètent le succès historique de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 et, dans une moindre mesure, la très bonne dynamique de notre back-catalogue " a commenté le directeur financier, Aurélien Briand.

Le PDG, Fabrice Larue, a déclaré : " La stratégie est claire, l'exécution prime et nous sommes en train de le démontrer. Nous avons un line-up ambitieux à livrer sur les années à venir, avec notamment sur l'exercice prochain Memories in Orbit, Roadcraft, John Carpenter's Toxic Commando, et des jeux de Dotemu particulièrement enthousiasmants qui seront dévoilés très prochainement ".

L'éditeur de jeux vidéo anticipe une très forte croissance de son chiffre d'affaires annuel, le rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25 et une forte baisse de son endettement net.

Le groupe s'attend en outre, à dépasser, sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants, sa performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23 (Chiffre d'affaires et Ebita). "Cette performance sera portée par un portefeuille puissant de nouveaux lancements, par un back-catalogue robuste et par le développement des opérations Live", précise la société.

Enfin, le conseil d'administration du 10 décembre 2024 a approuvé un programme de rachat d'actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS