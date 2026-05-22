Puig décroche après l'échec de la fusion avec Estée Lauder

L'action Puig PUIGb.MC chute nettement vendredi après l'annonce la veille de la fin des négociations de fusion avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder EL.N , une opération qui aurait donné naissance à un géant des produits de beauté capable de rivaliser avec L'Oréal OREP.PA , le leader du secteur.

A Madrid, vers 07h15 GMT, l'action décroche de 13,4% à 15,25 euros.

La transaction visait à regrouper sous le même toit certaines des plus grandes marques du secteur comme Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique, et aurait donné naissance à un géant du luxe valorisé à 40 milliards de dollars.

Dans une note, les analystes de JP Morgan déclarent que la fin des négociations élimine toute prime potentielle et risque de peser sur l'action Puig, l'attention des investisseurs se reportant désormais sur le résultat opérationnel du groupe, alors que la croissance des parfums se normalise et que la pression persiste au Moyen-Orient et dans le "travel retail".

Les analystes de Jefferies soulignent dans une note que l'action Estée lauder a bondi de 10% dans les échanges après-Bourse jeudi, le courtier considérant que la fin des négociations lève un poids important qui pesait sur le moral des investisseurs.

"Le scepticisme des investisseurs concernant une éventuelle transaction avec Puig s'était concentré sur son ampleur, sa complexité structurelle et ses implications pour la stratégie de portefeuille", précise Jefferies.

Puig a déclaré jeudi rester concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie, ajoutant que sa structure financière lui donnerait la flexibilité nécessaire pour mener des fusions et acquisitions sélectives.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Mireia Merino, édité par Augustin Turpin)