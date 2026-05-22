Puig chute en bas du classement STOXX après l'échec des négociations de fusion avec Estée Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action et les étapes clés)

22 mai - ** L'action Puig PUIGb.MC recule de 14 % à 15,15 € à 07h31 GMT après que le groupe espagnol de produits de beauté a mis fin aux négociations de fusion avec Estée Lauder, ramenant l'attention des investisseurs sur ses perspectives de croissance en tant qu'entité autonome

** J.P. Morgan estime que l'échec des négociations élimine une éventuelle prime de fusion et recentre l'attention sur les tendances opérationnelles, avec une normalisation de la croissance des parfums et des pressions persistantes au Moyen-Orient et dans le secteur du travel retail

** Puig a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,7 % au premier trimestre et a réitéré ses objectifs pour l'ensemble de l'année en avril, mais JPM voit un risque de ralentissement de la croissance au cours des prochains trimestres

** L'action Estée Lauder a progressé de plus de 10 % jeudi lors des négociations après la clôture aux États-Unis, à la suite de cette annonce

** Les actions de Puig se situent à leur plus bas niveau depuis le 23 mars, avant l'annonce des négociations, et sont en passe de connaître leur pire journée de cotation depuis leur introduction en bourse en 2024 si les pertes se confirment

** Le titre affiche la plus mauvaise performance de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX