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Puces Nvidia : la filière thaïlandaise qui inquiète Washington
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 09:25

Une société liée aux ambitions thaïlandaises dans l'IA est soupçonnée d'avoir aidé à transférer vers la Chine des serveurs Super Micro équipés de puces Nvidia avancées. Selon Bloomberg, OBON Corp. aurait joué un rôle dans un circuit de contournement des restrictions américaines, pour un montant présumé de 2,5 milliards de dollars. Alibaba est cité parmi les clients finaux, ce que le groupe chinois dément.

L'affaire fragilise le projet d'IA souveraine de Bangkok. OBON, société basée en Thaïlande, a participé au lancement de Siam AI, devenu le premier partenaire cloud officiel de Nvidia dans le pays. Mais Bloomberg affirme qu'OBON serait la "Company-1" mentionnée dans un acte d'accusation américain visant un schéma de diversion de serveurs Super Micro vers la Chine. Les autorités américaines n'ont toutefois pas publiquement accusé OBON ni Alibaba.

Depuis 2022, Washington limite l'exportation vers la Chine des puces Nvidia les plus avancées, jugées sensibles pour des raisons de sécurité nationale. Les procureurs américains accusent notamment un cofondateur de Super Micro d'avoir participé à un montage impliquant une société d'Asie du Sud-Est et des courtiers tiers. Une partie des serveurs aurait fini chez Alibaba, qui nie toute relation commerciale avec les acteurs cités et toute implication dans les activités présumées.

Le dossier relance les doutes sur l'efficacité des contrôles américains et sur la vigilance de l'écosystème Nvidia. Il pourrait aussi raviver les appels à durcir les ventes de puces vers l'Asie du Sud-Est. Super Micro assure ne pas être inculpé et dit coopérer, tandis que Nvidia rappelle exiger une conformité stricte de ses partenaires.

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