 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Puces: fin de l'euphorie autour d'Intel après des prévisions décevantes
information fournie par Boursorama avec AFP 23/01/2026 à 07:41

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des puces Intel, dont la valorisation s'était envolée depuis septembre grâce au soutien de son rival Nvidia, voyait son titre décrocher jeudi après la publication de résultats annuels accompagnés de prévisions décevantes.

Le titre perdait plus de 12% dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, malgré un chiffre d'affaires au dernier trimestre 2025 moins mauvais que prévu, à 13,7 milliards de dollars (-4% sur un an) avec une perte de 600 millions de dollars.

Le fabricant de semiconducteurs et microprocesseurs est pénalisé par les marchés en raison de prévisions négatives pour le premier trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires estimé entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, ce qui constituerait, au mieux, une stagnation, au pire une contraction de 8%.

Cette chute jeudi du titre d'Intel interrompt quatre mois d'euphorie qui avaient vu sa valeur multipliée par deux depuis septembre, passant au-dessus des 50 dollars pour la première fois depuis 2022.

Ce regain de forme avait suivi l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia à son capital pour une valeur de 5 milliards de dollars.

Nvidia avait alors rejoint le géant japonais SoftBank et le gouvernement américain pour soutenir l'ancien leader des puces, qui a perdu du terrain ces dernières années après avoir manqué des virages technologiques clés.

L'administration du président Donald Trump a surpris l'industrie technologique l'an dernier en prenant une participation de 10% dans le capital d'Intel, reconnaissant l'importance stratégique de l'entreprise qui a propulsé la révolution du PC et d'internet.

Intel est largement passé à côté de l'essor des smartphones et n'a pas réussi à développer de matériel compétitif pour l'ère de l'IA, laissant les fabricants asiatiques TSMC et Samsung dominer le marché des semiconducteurs sur mesure.

Plus notable encore, Intel a été pris de court par l'ascension de Nvidia comme premier fournisseur mondial de puces pour l'IA.

Les processeurs graphiques (GPU) de Nvidia, conçus à l'origine pour les jeux vidéo, sont devenus les composants indispensables des centres de données pour l'intelligence artificielle.

Pour obtenir ces puces, les géants de la tech se livrent une bataille acharnée se chiffrant en centaines de milliards de dollars.

Lip-Bu Tan, qui a pris les rênes d'Intel en mars dernier dans un contexte de licenciements, a reconnu la difficulté de redresser l'entreprise, d'autant que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine complexifient le paysage des semiconducteurs.

"Intel trouve enfin ses marques dans la course à l'IA", assure toutefois Jacob Bourne, analyste chez Emarketer, qui estime que les revenus meilleurs que prévus "prouvent que le redressement du fabricant est une réalité qui dépasse la simple dynamique boursière récente".

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INTEL
54,3200 USD NASDAQ +0,13%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TikTok aux Etats-Unis sera désormais détenu par une majorité d'investisseurs américains ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    TikTok annonce créer une co-entreprise aux Etats-Unis pour y éviter son interdiction
    information fournie par AFP 23.01.2026 08:06 

    TikTok a annoncé jeudi avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux Etats-Unis, mettant fin à une longue saga judiciaire qui menaçait de conduire à son interdiction dans le pays. Cette nouvelle ... Lire la suite

  • des lingots d'or (Crédits: Pixabay - PublicDomainPictures)
    L'or, l'argent et le platine poursuivent leur remontée record
    information fournie par Reuters 23.01.2026 08:00 

    L'or a atteint un nouveau record vendredi, tandis que l'argent et le platine ont également augmenté leurs gains pour atteindre des sommets historiques, soutenus par les incertitudes géopolitiques et économiques, un dollar plus faible et des paris sur des réductions ... Lire la suite

  • ( AFP / RICHARD A. BROOKS )
    Japon: l'inflation ralentit en décembre, les subventions sur l'énergie aident
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:50 

    Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 2,4% (hors produits frais) en décembre sur un an, marquant un ralentissement grâce à des subventions gouvernementales sur l'énergie, mais restant élevés à l'orée d'élections anticipées où le coût de la vie constituera ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.01.2026 07:49 

    (Actualisé avec Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank