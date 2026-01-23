Puces: fin de l'euphorie autour d'Intel après des prévisions décevantes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des puces Intel, dont la valorisation s'était envolée depuis septembre grâce au soutien de son rival Nvidia, voyait son titre décrocher jeudi après la publication de résultats annuels accompagnés de prévisions décevantes.

Le titre perdait plus de 12% dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, malgré un chiffre d'affaires au dernier trimestre 2025 moins mauvais que prévu, à 13,7 milliards de dollars (-4% sur un an) avec une perte de 600 millions de dollars.

Le fabricant de semiconducteurs et microprocesseurs est pénalisé par les marchés en raison de prévisions négatives pour le premier trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires estimé entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, ce qui constituerait, au mieux, une stagnation, au pire une contraction de 8%.

Cette chute jeudi du titre d'Intel interrompt quatre mois d'euphorie qui avaient vu sa valeur multipliée par deux depuis septembre, passant au-dessus des 50 dollars pour la première fois depuis 2022.

Ce regain de forme avait suivi l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia à son capital pour une valeur de 5 milliards de dollars.

Nvidia avait alors rejoint le géant japonais SoftBank et le gouvernement américain pour soutenir l'ancien leader des puces, qui a perdu du terrain ces dernières années après avoir manqué des virages technologiques clés.

L'administration du président Donald Trump a surpris l'industrie technologique l'an dernier en prenant une participation de 10% dans le capital d'Intel, reconnaissant l'importance stratégique de l'entreprise qui a propulsé la révolution du PC et d'internet.

Intel est largement passé à côté de l'essor des smartphones et n'a pas réussi à développer de matériel compétitif pour l'ère de l'IA, laissant les fabricants asiatiques TSMC et Samsung dominer le marché des semiconducteurs sur mesure.

Plus notable encore, Intel a été pris de court par l'ascension de Nvidia comme premier fournisseur mondial de puces pour l'IA.

Les processeurs graphiques (GPU) de Nvidia, conçus à l'origine pour les jeux vidéo, sont devenus les composants indispensables des centres de données pour l'intelligence artificielle.

Pour obtenir ces puces, les géants de la tech se livrent une bataille acharnée se chiffrant en centaines de milliards de dollars.

Lip-Bu Tan, qui a pris les rênes d'Intel en mars dernier dans un contexte de licenciements, a reconnu la difficulté de redresser l'entreprise, d'autant que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine complexifient le paysage des semiconducteurs.

"Intel trouve enfin ses marques dans la course à l'IA", assure toutefois Jacob Bourne, analyste chez Emarketer, qui estime que les revenus meilleurs que prévus "prouvent que le redressement du fabricant est une réalité qui dépasse la simple dynamique boursière récente".