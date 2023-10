Publicis : un profil de premier de la classe

(Crédits photo : - L. Grassin )

Quatre sur quatre: le groupe de publicité et de communication aura dépassé les attentes au cours des quatre publications de l'année. Et, une nouvelle fois, il a relevé ses anticipations pour l'ensemble de l'exercice en cours après l'annonce de son activité du troisième trimestre.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,2milliards d'euros (+0,1% en données publiées et +5,3% sur une base organique, quand le consensus l'anticipait à 3,6%). La dynamique a même accéléré au troisième trimestre par rapport à 2019, exercice d'avant la crise sanitaire et utilisé comme référence : + 18% au premier trimestre, + 20% au deuxième et +22% au troisième.

Toutes les zones se sont bien comportées: les Etats-Unis ont bien résisté, et l'Europe continue d'avancer. Des retards ont été observés en Chine, mais ils seront rattrapés au dernier trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, Publicis a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6milliards, en progression de 6,5% en organique (+4,9 % en données historiques).

Equilibre des activités et gain de parts de marché

Pourtant, «l'environnement s'est durci », a reconnu Arthur Sadoun, le président du directoire, qui ne prévoit pas, par ailleurs, d'amélioration sur la fin d'année. «Nous observons des coupes budgétaires dans la publicité classique, comme nos concurrents, et des projets de transformation digitale sont retardés, comme l'ont indiqué les firmes de conseil, comme Accenture», des coupes sont observées « un peu partout, dans la tech, mais aussi la distribution, les divertissements, mais pas encore dans l'automobile».

Mais l'équilibre entre les différentes activités du groupe, réparties entre les données, la technologie, le média et la création, a permis cette bonne performance, avec des gains parts de marché, une place de numéro un en « new business », une bonne résilience de la technologie et toujours de l'appétit chez les clients pour les données, explique la société. «On a voulu publier [nos comptes trimestriels] très tôt [Le groupe était le deuxième du Cac 40, après LVMH, à annoncer ses chiffres] pour rassurer le marché sur la force et la résilience de notre modèle», a d'ailleurs expliqué Arthur Sadoun.

Conséquence de ce nouveau bon trimestre: Publicis vise dorénavant une croissance organique de 5,5 % à 6%. Il anticipait, en février dernier, une prévision sur l'année comprise dans une fourchette de 3% à 5 %. De même, alors qu'il tablait initialement sur une marge opérationnelle de 17,5% à 18 %, le groupe attend dorénavant au moins 18 %, tandis que la trésorerie générée devrait atteindre environ 1,7milliard, contre au moins 1,6 milliard auparavant. De quoi continuer de creuser l'écart avec le secteur, puisque le français revendique 500points de base de croissance en plus et tout autant de taux de marge opérationnelle sur la moyenne du secteur. « Le gap se creuse» avec la concurrence, souligne le dirigeant.

Cette publication renforce notre avis positif sur le titre dont nous conseillons l'achat. La valorisation reste raisonnable, malgré une dynamique solide et un modèle qui semble plus résistant aux cycles économiques.