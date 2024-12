Publicis : surpasse la résistance des 104,5E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Publicis surpasse la résistance des 104,5E des 26 juin, 7 novembre puis 6 décembre : le titre s'ouvre le chemin du retracement du zénith des 108,1E du 10 mai dernier...et au-delà, des 125E (règle du balancier).





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 106,65 EUR Euronext Paris +3,54%