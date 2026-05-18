Publicis : retrace la résistance des 81,7E

Publicis a rebondi sur l'ex-résistance des 76,5E des 6 et 10 mars dernier et retrace dès l'ouverture la résistance des 81,7E des 6 et 7 mai.

La volatilité intraday est forte, le titre retombant 2 heures plus tard sur 78,6E.

En cas de franchissement ultérieur des 82E, le titre devra triompher de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 83,5E (elle est issue du zénith des 108E des 5/6 février 2025).