Publicis: incursion en dessous des 76,38E
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 14:55
Le titre évolue bien en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et à 50 jours, signe de dynamique baissière, mais le RSI s'inscrit légèrement en zone de survente. Cette tendance pourrait le ramener vers les 72,1E, plancher intraday du 7 avril.
Valeurs associées
|75,3200 EUR
|Euronext Paris
|-2,94%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 14:55:00.
