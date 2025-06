Publicis : 'gap' sous 97,2E, du soutien à 92,25E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - Publicis ouvre un 'gap' sous 97,2E et casse par la même occasion un support oblique, ce qui invalide la tendance haussière.

Un premier support se dessine vers 92,25E et en cas d'enfoncement, Publicis s'en irait combler le 'gap' des 87,36E du 24 avril.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 95,1200 EUR Euronext Paris -2,14%