Publicis engage son retour à la forme de société anonyme à conseil d'administration

(AOF) - Publicis Groupe soumettra aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 29 mai 2024 un changement des statuts de la société. Alors que son mandat arrive à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires de 2025, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance propose le retour de l’entreprise à la forme de société anonyme à conseil d’administration. Le conseil de surveillance a approuvé à l’unanimité la transformation de structure juridique de l’entreprise, qui sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 29 mai 2024

Dans cette nouvelle structure, Arthur Sadoun, actuellement président du directoire, deviendrait président-directeur général du conseil d'administration. Cette nomination serait accompagnée par la création de la fonction d'administrateur référent et le renforcement des comités du conseil, dans le cadre d'une gouvernance harmonieuse et équilibrée, conforme aux recommandations Afep Medef.

Maurice Lévy, président du conseil de surveillance, serait nommé Président d'honneur, afin que le groupe puisse continuer à bénéficier "de sa connaissance du marché, de son expérience et de son énergie". En plus d'être invité à assister aux réunions du conseil d'administration, Maurice Lévy présiderait "un groupe mixte d'administrateurs et de dirigeants, chargé des réflexions sur l'innovation et la prospective".

"L'objectif de cette évolution dans la structure juridique est simple : préserver les raisons du succès de Publicis et pérenniser le modèle qui a fait de la société la première capitalisation boursière de l'industrie." a déclaré Arthur Sadoun, président du directoire.

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.