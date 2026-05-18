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Publicis en hausse après l'acquisition de LiveRamp pour 2,2 milliards de dollars et relève ses objectifs de croissance
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action Publicis PUBP.PA progresse de 2% après que la société de publicité française a conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de collaboration en matière de données LiveRamp RAMP.N pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,2 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire

** Publicis paiera 38,50 dollars par action pour LiveRamp, soit une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture du 15 mai

** Le groupe français a également relevé ses objectifs de croissance à taux de change constant pour 2027 et 2028 à 7-8% pour le chiffre d'affaires net et à 8-10% pour le bénéfice par action, contre respectivement 6-7% et 7-9% auparavant

** L'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA dès la première année

Fusions / Acquisitions

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PUBLICIS GROUPE
80,0800 EUR Euronext Paris +3,87%
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