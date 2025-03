Publicis: collaboration stratégique Publicis Sapient-AWS information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Publicis Sapient, la filiale de transformation digitale du groupe Publicis, a annoncé mardi la signature d'une collaboration stratégique de cinq ans avec Amazon Web Services (AWS).



Aux termes de l'accord, les deux partenaires s'appuieront sur les technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique conçues par AWS afin d'aider les entreprises clientes à moderniser leurs charges de travail et à proposer des expériences-clients 'personnalisées'.



En conjuguant leurs ressources et leur savoir-faire, Publicis Sapient et AWS veulent permettre aux entreprises d'accélérer leur migration vers le 'cloud' en ayant recours à des nouvelles solutions disponibles sur AWS Marketplace.



L'idée consiste également à mettre en place de nouvelles plateformes d'IA générative répondant aux besoins spécifiques de certains secteurs d'activité.



Cette collaboration doit notamment s'articuler autour de l'approche 'SPEED' (Stratégie, Produit, Expérience, Engineering et Data & IA) imaginée par Publicis Sapient.





