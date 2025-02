Publicis annonce une année 2024 "historique" avec un bénéfice net en hausse de 26,5%

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français de la communication Publicis a fait état mardi d'un exercice 2024 "historique" et s'est dit confiant pour 2025 où il compte continuer à miser sur l'intelligence artificielle avec une politique "d'acquisitions ciblées".

Le bénéfice net du groupe a bondi de 26,5% à 1,7 milliard d'euros l'an dernier, tandis que son revenu net (le chiffre d'affaires hors les coûts refacturables aux clients) a progressé de 6,6% pour atteindre près de 14 milliards d'euros.

Au niveau de sa croissance organique, Publicis affiche une hausse de 5,8% en 2024, ce qui correspond à la fourchette haute de ses prévisions, et s'attend pour 2025 à ce qu'elle se situe entre +4% et +5%, "malgré les difficultés macroéconomiques", selon un communiqué.

Saluant une "année historique", Arthur Sadoun, PDG de Publicis, a revendiqué au cours d'une présentation à la presse la place "de premier groupe de publicité au monde", devant ses concurrents britannique WPP et américain Omnicom.

Il a expliqué cette performance par des gains de parts de marché et comme le résultat d'investissements et acquisitions stratégiques, notamment dans l'intelligence artificielle, qui ont apporté à Publicis "40% de croissance organique depuis 2020".

Le groupe a en effet acquis en 2019 le spécialiste des données indispensables au ciblage publicitaire Epsilon, et développé sa filiale de conseil en transformation numérique, Sapient.

"Dans les dix dernières années, nous avons dépensé 12 milliards d'euros dans les données, la +tech+ et l'IA" afin "d'augmenter le marché adressable et accélérer notre croissance", a rappelé M. Sadoun.

Publicis a notamment annoncé cet été l'acquisition de l'entreprise américaine Influential, spécialisée dans le marketing et l'influence sur les réseaux sociaux, qui s'appuie sur des outils d'intelligence artificielle (IA).

- "Accélérer sur l'innovation" -

"On est à un moment où l'intelligence artificielle tape à la porte de tout le monde et où nous pensons qu'il faut accélérer sur l'innovation plus que tout", a insisté M. Sadoun.

Le géant de la publicité prévoit ainsi une enveloppe de 800 à 900 millions d'euros pour des acquisitions "ciblées" en 2025 dans le secteur des données, de la production, des médias numériques et de la technologie, tout en continuant à investir 100 millions d'euros par an pour le développement de sa propre couche d'intelligence artificielle, baptisée Core AI.

Quant à la fusion annoncée de deux de ses concurrents américains Omnicom et Interpublic Group of Companies (IPG), elle ne semble pas inquiéter Publicis qui y voit plutôt "une opportunité".

"Le champ concurrentiel va être réduit de 25%", a résumé Arthur Sadoun.

Par région, le revenu net du groupe a progressé l'an passé de 5,1% en Amérique du Nord (8,6 milliards d'euros) et de 5,4% en Europe (3,4 milliards d'euros).

En Chine, Publicis a affiché en 2024 une croissance de 6,4% "malgré des conditions macroéconomiques difficiles tout au long de l'année", d'après un communiqué.

Le groupe prévoit de proposer à ses actionnaires une hausse de 5,9% de son dividende à 3,6 euros par action au titre de l'exercice 2024.