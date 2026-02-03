Publicis affiche un taux de marge opérationnelle record en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:48
Le revenu du groupe de communication s'est accru de 8,5% à 17,4 MdsEUR, en incluant des revenus refacturés de 2,85 MdsEUR, correspondant à des coûts directement répercutés aux clients et présentant une forte volatilité.
A 14,55 MdsEUR, le revenu net a progressé de 4,2% en données publiées et de 5,6% en organique, avec des progressions organiques dans toutes les régions, mais en particulier dans les régions Moyen-Orient-Afrique ( 10,8%) et Amérique Latine ( 18,7%).
"2025 aura été marquée par un renforcement de nos investissements dans l'IA et dans nos talents, tout en améliorant encore notre marge et notre free cash flow, déjà les plus élevés du secteur", met en avant son PDG Arthur Sadoun.
Revendiquant un free cash flow de 2 MdsEUR sur l'exercice écoulé, en augmentation de 10,6%, Publicis proposera un dividende de 3,75 EUR par action au titre de 2025, en hausse de 4,2%, intégralement payé en numéraire.
Pour 2026, il vise une croissance organique entre 4 et 5%, un taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18,2% "tout en maintenant un niveau d'investissement élevé", ainsi qu'un free cash flow de 2,1 MdsEUR environ, avant variation du BFR.
Valeurs associées
|80,6000 EUR
|Euronext Paris
|-6,69%
