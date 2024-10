INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 15 octobre 2024 , 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu trois notifications de transparence comme détaillées ci-dessous.

Jürgen Hambrecht

Le 15 octobre 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Jürgen Hambrecht et son entreprise contrôlée JH Capital GmbH suite à une acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote. Sur la base de la notification, Jürgen Hambrecht (avec JH Capital GmbH) détient 1.344.000 droits de vote, représentant 3,91% du nombre total des droits de vote en date du 5 septembre 2024 (34.373.015).

La notification datée du 14 octobre 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Jürgen Hambrecht JH Capital GmbH, Römerweg 36, 67434 Neustadt, Allemagne

: Date du dépassement de seuil : le 5 septembre 2024

: le 5 septembre 2024 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 34.373.015

: 34.373.015 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Jürgen Hambrecht 1.047.029 72.589 0 0,21% 0,00% JH Capital GmbH 0 1.271.411 0 3,70% 0,00% Sous-total 1.047.029 1.344.000 3,91% TOTAL 1.344.000 0 3,91% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : JH Capital GmbH est contrôlée par Jürgen Hambrecht.





BlackRock, Inc.

Le 10 octobre 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de BlackRock, Inc. et de personnes liées suite à une acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote. Sur la base de la notification, BlackRock, Inc. (avec ses entreprises contrôlées) détient 1.116.421 droits de vote, soit 1.065.121 actions et 51.300 instruments financiers assimilés, représentant 3,25% du nombre total des droits de vote en date du 8 octobre 2024 (34.389.015).

La notification datée du 9 octobre 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : BlackRock, Inc. (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Advisors, LLC (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Fund Advisors (avec adresse à 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, Etats-Unis) BlackRock Investment Management (UK) Limited (avec adresse à 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Royaume-Uni) BlackRock Investment Management, LLC (avec adresse à 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, Etats-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 8 octobre 2024

: le 8 octobre 2024 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 34.389.015

: 34.389.015 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock Advisors, LLC 1.006.161 1.038.361 3,02% BlackRock Fund Advisors 46 446 0,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited 1.080 1.080 0,00% BlackRock Investment Management, LLC 25.234 25.234 0,07% Sous-total 1.032.521 1.065.121 3,10% TOTAL 1.065.121 0 3,10% 0,00%

B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement BlackRock Advisors, LLC Prêt d’actions 50.800 0,15% physique BlackRock Fund Advisors Prêt d’actions 500 0,00% physique TOTAL 51.300 0,15%

TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 1.116.421 3,25%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :





BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Investment Management, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock International Holdings, Inc.

BR Jersey International Holdings L.P.

BlackRock Holdco 3, LLC

BlackRock Cayman 1 LP

BlackRock Cayman West Bay Finco Limited

BlackRock Cayman West Bay IV Limited

BlackRock Group Limited

BlackRock Finance Europe Limited

BlackRock Investment Management (UK) Limited

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC

Information supplémentaire : L'obligation d'information est née du fait que les droits de vote attachés aux actions de BlackRock Advisors, LLC sont passés au-dessus de 3%.





BlackRock, Inc.

Le 14 octobre 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de BlackRock, Inc. et de personnes liées suite à un franchissement passif vers le bas du seuil minimum. Sur la base de la notification, BlackRock, Inc. (avec ses entreprises contrôlées) détient 1.116.421 droits de vote, soit 1.065.121 actions et 51.300 instruments financiers assimilés, représentant 2,99% du nombre total des droits de vote en date du 9 octobre 2024 (37.389.015).

La notification datée du 11 octobre 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement de seuil passif Franchissement vers le bas du seuil minimum

: Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : BlackRock, Inc. (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Advisors, LLC (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Fund Advisors (avec adresse à 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, Etats-Unis) BlackRock Investment Management (UK) Limited (avec adresse à 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Royaume-Uni) BlackRock Investment Management, LLC (avec adresse à 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, Etats-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 9 octobre 2024

: le 9 octobre 2024 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 37.389.015

: 37.389.015 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock Advisors, LLC 1.038.361 1.038.361 2,78% BlackRock Fund Advisors 446 446 0,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited 1.080 1.080 0,00% BlackRock Investment Management, LLC 25.234 25.234 0,07% Sous-total 1.065.121 1.065.121 2,85% TOTAL 1.065.121 2,85%

B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement BlackRock Advisors, LLC Prêt d’actions 50.800 0,14% physique BlackRock Fund Advisors Prêt d’actions 500 0,00% physique TOTAL 51.300 0,14%

TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 1.116.421 2,99%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :





BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Investment Management, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock International Holdings, Inc.

BR Jersey International Holdings L.P.

BlackRock Holdco 3, LLC

BlackRock Cayman 1 LP

BlackRock Cayman West Bay Finco Limited

BlackRock Cayman West Bay IV Limited

BlackRock Group Limited

BlackRock Finance Europe Limited

BlackRock Investment Management (UK) Limited

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Finance, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC

Information supplémentaire : L'obligation d'information est née du fait que le total des participations des droits de vote de BlackRock Inc. est passé en dessous de 3%. En outre, les droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc. sont passés en dessous de 3%. En outre, le total des participations des droits de vote de BlackRock Advisors, LLC est passé en dessous de 3%. En outre, les droits de vote attachés aux actions de BlackRock Advisors, LLC sont passés en dessous de 3%.





*

* *

