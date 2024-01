Publication des résultats cliniques de l’étude ACTIMIS dans le journal The Lancet Neurology

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



• Atteinte du critère principal d'ACTIMIS, confirmant la sécurité du glenzocimab chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu

• Réduction du taux et de la gravité des hémorragies intracrâniennes et de la mortalité chez les patients traités avec glenzocimab



ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 - ALACT), société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment des accidents vasculaires cérébraux, annonce aujourd'hui la publication des résultats de l'étude de phase 1b/2a ACTIMIS dans le journal The Lancet Neurology.