PSQ Holdings progresse grâce à l'acquisition des actifs de Tandym
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la plateforme numérique PSQ Holdings PSQH.N augmentent de près de 2,2 % à environ 1,8 $ avant la mise sur le marché

** La société achète les actifs logiciels de Tandym pour 5,8 millions de dollars en actions de catégorie A et jusqu'à 1 million de dollars en espèces

** La société déclare que l'accord ajoute des cartes de crédit virtuelles et de marque privée à son écosystème fintech en pleine croissance

** Selon le directeur général de PSQH, l'accord avec Tandym aidera les commerçants à mieux cibler les clients fidèles, à réduire les coûts d'acquisition et à améliorer la fidélisation

** L'opération devrait être finalisée en décembre 2025

** A la dernière clôture, PSQH a baissé de 60,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PSQ HOLDINGS RG-A
1,805 USD NYSE +3,14%
