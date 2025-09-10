 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,43
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PsiQuantum évalué à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, s'associe à Nvidia
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'informatique quantique PsiQuantum a déclaré mercredi avoir levé 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement, pour une valorisation de 7 milliards de dollars, et a annoncé une collaboration avec Nvidia NVDA.O afin d'accélérer le développement de ses ordinateurs quantiques.

Le cycle de financement de série E a été mené par les sociétés d'investissement BlackRock, Temasek et Baillie Gifford et a vu la participation de nouveaux investisseurs, dont NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia, Macquarie Capital et Ribbit Capital.

PsiQuantum a déclaré que le financement l'aiderait à aller de l'avant avec des sites à Brisbane, en Australie, et à Chicago, dans l'Illinois, ainsi qu'à déployer de grands systèmes d'essai pour prouver sa conception.

La technologie quantique a le potentiel d'effectuer des calculs qui défieraient même les systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants et pourrait débloquer une multitude d'applications scientifiques et commerciales, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Elle pourrait également contribuer à la découverte de médicaments et à la recherche sur les matériaux.

La startup basée à Palo Alto, en Californie, utilise une approche photonique - contrôler des particules de lumière sur des puces de silicium - qui, selon elle, peut être mise à l'échelle en utilisant la fabrication de semi-conducteurs et les réseaux de fibres optiques existants.

PsiQuantum a déclaré qu'elle travaillerait avec Nvidia sur des programmes qui font fonctionner des ordinateurs quantiques, permettant aux puces du concepteur de se connecter à des machines quantiques et d'améliorer à leur tour les puces photoniques de silicium basées sur la lumière de la startup.

La startup vise à construire ce qu'elle affirme être les premiers ordinateurs quantiques tolérants aux pannes, d'une capacité d'un million de qubits.

La société s'est associée à GlobalFoundries GFS.O pour fabriquer les puces dans l'usine new-yorkaise de cette dernière.

Valeurs associées

GLOBALFOUNDRIES
32,1500 USD NASDAQ -2,37%
NVIDIA
170,7600 USD NASDAQ +1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York
    Wall Street attend l'inflation US, l'Europe tirée par Inditex et Novo Nordisk
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:43 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi à l'ouverture au lendemain des records des indices et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance avant les données sur l'inflation américaine. Les futures sur indices ... Lire la suite

  • Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    information fournie par Boursorama 10.09.2025 13:36 

    Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank