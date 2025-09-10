PsiQuantum évalué à 7 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, s'associe à Nvidia

La startup d'informatique quantique PsiQuantum a déclaré mercredi avoir levé 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de financement, pour une valorisation de 7 milliards de dollars, et a annoncé une collaboration avec Nvidia NVDA.O afin d'accélérer le développement de ses ordinateurs quantiques.

Le cycle de financement de série E a été mené par les sociétés d'investissement BlackRock, Temasek et Baillie Gifford et a vu la participation de nouveaux investisseurs, dont NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia, Macquarie Capital et Ribbit Capital.

PsiQuantum a déclaré que le financement l'aiderait à aller de l'avant avec des sites à Brisbane, en Australie, et à Chicago, dans l'Illinois, ainsi qu'à déployer de grands systèmes d'essai pour prouver sa conception.

La technologie quantique a le potentiel d'effectuer des calculs qui défieraient même les systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants et pourrait débloquer une multitude d'applications scientifiques et commerciales, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Elle pourrait également contribuer à la découverte de médicaments et à la recherche sur les matériaux.

La startup basée à Palo Alto, en Californie, utilise une approche photonique - contrôler des particules de lumière sur des puces de silicium - qui, selon elle, peut être mise à l'échelle en utilisant la fabrication de semi-conducteurs et les réseaux de fibres optiques existants.

PsiQuantum a déclaré qu'elle travaillerait avec Nvidia sur des programmes qui font fonctionner des ordinateurs quantiques, permettant aux puces du concepteur de se connecter à des machines quantiques et d'améliorer à leur tour les puces photoniques de silicium basées sur la lumière de la startup.

La startup vise à construire ce qu'elle affirme être les premiers ordinateurs quantiques tolérants aux pannes, d'une capacité d'un million de qubits.

La société s'est associée à GlobalFoundries GFS.O pour fabriquer les puces dans l'usine new-yorkaise de cette dernière.