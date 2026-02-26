PSEG prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 et revoit son plan de dépenses à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Public Service Enterprise

PEG.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes, mais a tout de même augmenté son plan de dépenses d'investissement sur cinq ans afin d'accroître ses investissements dans la modernisation du réseau, dans un contexte de forte demande d'électricité.

Les entreprises américaines de services publics renforcent leurs plans de dépenses alors que la demande d'électricité du pays est en hausse après des décennies de stagnation, la croissance étant stimulée par la prolifération des centres de données à forte consommation d'énergie de l'industrie technologique.

Selon l'Energy Information Administration, la demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre un niveau record en 2026.

PSEG prévoit désormais de dépenser entre 24 et 28 milliards de dollars entre 2026 et 2030, dont 22,5 à 25,5 milliards de dollars d'investissements réglementés.

Le plan quinquennal précédent prévoyait des dépenses d'investissement de 22,5 à 26 milliards de dollars jusqu'en 2029.

PSEG fournit des services d'électricité et de gaz à environ 4,3 millions de clients dans le New Jersey. Elle exploite également des centrales nucléaires par l'intermédiaire de son segment "PSEG power".

Dans le secteur de l'électricité, la perte trimestrielle s'est réduite à 37 millions de dollars, contre 92 millions de dollars l'année précédente, car l'augmentation des revenus de capacité et des opérations gazières a permis de compenser les coûts d'exploitation et de maintenance liés à l'énergie nucléaire.

Le service public prévoit un bénéfice d'exploitation compris entre 4,28 et 4,40 dollars par action en 2026, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 4,39 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société basée à Newark, dans le New Jersey, a enregistré un bénéfice ajusté de 72 cents par action, dépassant les estimations de 71 cents par action.