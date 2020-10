Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA annonce la vente d'environ 7% du capital de Faurecia Reuters • 28/10/2020 à 18:32









28 octobre (Reuters) - * PSA ANNONCE LA VENTE D'ENVIRON 7% DU CAPITAL DE FAURECIA * L'OPÉRATION SERA RÉALISÉE DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS.- PSA * LE PRODUIT DE CE PROJET DE CESSION SERAIT DISTRIBUÉ AUX ACTIONNAIRES DE STELLANTIS, ACCOMPAGNÉ D'UNE DISTRIBUTION EN NATURE DE LA PARTICIPATION RESTANTE DE 39% DANS FAURECIA-PSA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -7.80% PEUGEOT Euronext Paris -4.54%