PS: Mayer Rossignol propose à Vallaud de le rejoindre dans "une dream team" socialiste

Le maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, à Paris le 25 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, candidat pour le poste de premier secrétaire du PS à l'issue du premier tour de vote des militants a appelé mercredi Boris Vallaud, arrivé troisième, à le rejoindre dans un "collectif de direction", pour "forger une dream team".

"Sur le fond, il faut enfin que le Parti socialiste produise de nouvelles idées. Boris (Vallaud) l'a proposé, nous l'avons proposé. On peut se rassembler là-dessus et forger une dream team, un collectif", a déclaré le concurrent d'Olivier Faure sur RTL.

"J'appelle à un nouveau collectif de direction", a-t-il poursuivi, rappelant que "Boris et ses amis et nous-mêmes avons dit +il faut un parti qui travaille beaucoup plus et un parti qui se rassemble, il faut arrêter les divisions+".

A l'issue du premier tour de scrutin, où quelque 23.000 militants socialistes se sont exprimés, les résultats sont serrés entre l'actuel Premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui revendique 42% des voix contre 40% à Nicolas Mayer-Rossignol. Ce dernier évoque plutôt 41-41%.

Les proches de Boris Vallaud donnent eux un score d'environ 20% au député des Landes.

Les résultats définitifs seront communiqués mercredi à l'issue d'une "commission de récollement", qui pourrait être tendue. Puis les deux premiers s'affronteront pour le poste de premier secrétaire le 5 juin.

Interrogé sur les intentions du chef des députés socialistes pour le 2e tour, Nicolas Mayer-Rossignol a répondu que "c'est à lui de le dire". "Je ne suis pas pour aller faire du débauchage", s'est-il défendu.