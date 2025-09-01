Prysmian s'allège au capital de YOFC information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 15:07









(Zonebourse.com) - Prysmian, via sa filiale Draka Comteq, annonce un accord pour la vente, à un nombre limité d'investisseurs institutionnels, de 37 595 255 actions H de Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), société cotée à la Bourse de Hong Kong.



Ces titres, représentant environ 5% du capital social total de YOFC, seront cédés pour un prix unitaire de 45,25 dollars de Hong Kong (HKD). La contrepartie brute du placement accordée à Draka s'élève ainsi à environ 1,7 MdHKD (soit environ 186 MEUR).



Du fait de ce placement, la filiale du fabricant de câbles italien réduira sa participation à environ 5% du capital social total de YOFC. Draka a convenu d'une période de blocage de 30 jours à l'égard de toutes les actions qu'elle conservera à la suite du placement.





