Prysmian s'allège au capital de YOFC
Ces titres, représentant environ 5% du capital social total de YOFC, seront cédés pour un prix unitaire de 45,25 dollars de Hong Kong (HKD). La contrepartie brute du placement accordée à Draka s'élève ainsi à environ 1,7 MdHKD (soit environ 186 MEUR).
Du fait de ce placement, la filiale du fabricant de câbles italien réduira sa participation à environ 5% du capital social total de YOFC. Draka a convenu d'une période de blocage de 30 jours à l'égard de toutes les actions qu'elle conservera à la suite du placement.
Valeurs associées
|74,920 EUR
|MIL
|+0,27%
