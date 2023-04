- Prudential Singapore se dote d’une toute nouvelle entité : Prudential Financial Advisers. Outre une offre de contrats d’assurance vie, santé, automobile, voyage… cette nouvelle branche délivre des expertises patrimoniales, successorales et fiscales, ainsi qu’offre de family office et un accès à des fonds d’investissement.L’entité est pilotée par Bernard Chai, dans les rangs de Prudential depuis vingt ans. Le dirigeant a déclaré dans un communiqué : « Aujourd’hui, les clients s’attendent à davantage de solutions proposées en guichet unique pour répondre à leurs besoins tout au long de la vie, en particulier compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. »L’entité pourra compter sur l’un des plus grands réseaux de distribution que compte la ville-Etat. Prudential Singapore s’appuie sur 5.000 conseillers financiers.

L'Agefi