Prudential Financial chute après que l'unité japonaise a signalé une mauvaise gestion des données opérationnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars -

** Les actions de l'assureur Prudential Financial PRU.N ont chuté de 4% à 95,17 après que sa filiale japonaise a déclaré que certains employés affectés à des agences sous contrat ont retiré de manière inappropriée des informations opérationnelles et les ont partagées avec d'autres employés

** La société a déclaré que 11 employés ont pris des informations opérationnelles à 379 reprises dans sept agences et les ont partagées en interne

** Le mois dernier, le directeur général de l'unité vie japonaise de Prudential Financial a démissionné après la révélation de fautes commises par une centaine d'employés pour un montant total d'environ 3,1 milliards de yens (19,60 millions de dollars), y compris des détournements de fonds

** Deux des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort", 14 comme un "maintien" et 2 comme une "vente"; leur PT médian est de 111 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, PRU a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année