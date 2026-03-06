 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prudential Financial chute après que l'unité japonaise a signalé une mauvaise gestion des données opérationnelles
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars -

** Les actions de l'assureur Prudential Financial PRU.N ont chuté de 4% à 95,17 après que sa filiale japonaise a déclaré que certains employés affectés à des agences sous contrat ont retiré de manière inappropriée des informations opérationnelles et les ont partagées avec d'autres employés

** La société a déclaré que 11 employés ont pris des informations opérationnelles à 379 reprises dans sept agences et les ont partagées en interne

** Le mois dernier, le directeur général de l'unité vie japonaise de Prudential Financial a démissionné après la révélation de fautes commises par une centaine d'employés pour un montant total d'environ 3,1 milliards de yens (19,60 millions de dollars), y compris des détournements de fonds

** Deux des 18 analystes considèrent l'action comme un "achat fort", 14 comme un "maintien" et 2 comme une "vente"; leur PT médian est de 111 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, PRU a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PRUDENTIAL FINAN
96,490 USD NYSE -2,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank