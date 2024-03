Prudence et patience pour la Fed, selon AllianzGI

(AOF) - "La Fed ne devrait pas apporter d’éléments nouveaux aux investisseurs. Le contexte, marqué par une inflation persistante, n’est pas encore propice à une première baisse des taux. Nous estimons que celle-ci devrait intervenir en juin", détaille Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion du 21 mars.

Avant de poursuivre : "Alors que les anticipations de baisse des taux des Banques centrales ont été fortement revues à la baisse depuis le début de cette année, et continuent à alimenter la volatilité sur les marchés de taux, la prochaine réunion de la Reserve fédérale américaine ne devrait pas apporter d'éléments réellement nouveaux aux investisseurs".

AllianzGI considère que la décélération de l'économie, qui se manifeste d'ores et déjà par la dégradation de la demande (telle qu'observée par les dernières données de ventes au détail plus faibles qu'anticipées), sera un facteur décisif dans l'évolution des prix ces prochains mois et devrait permettre à la Fed de baisser ses taux lors de la réunion de juin prochain.