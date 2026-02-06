Prudence en vue en Europe, Société Générale et l'indice Michigan à surveiller

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente pour clore une semaine particulièrement riche en résultats d'entreprises. Hier, la BCE et la BoE ont maintenu, sans surprise, leurs taux directeurs respectifs. Wall Street a clôturé en nette baisse, sur fond d'inquiétudes persistantes liées à l'IA. L'indice Michigan de confiance des consommateurs sera à surveiller dans l'après-midi. Après BNP Paribas jeudi, Société Générale sera au cœur des attentions ce vendredi, alors que le groupe bancaire a publié un bénéfice net supérieur aux prévisions au quatrième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Equasens

Equasens a dévoilé une solide performance commerciale en 2025 avec un revenu annuel récurrent de 108 millions d'euros (+8,8% en publié), et un chiffre d'affaires annuel de 236,5 MEUR (+9,1% en publié). Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a toutefois connu un ralentissement au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,7%, contre +12,1% sur les trois mois précédents.

Société Générale

Revendiquant ce matin un bénéfice net record pour l'année écoulée, la Société Générale fait part d'une forte augmentation de sa distribution totale aux actionnaires, ainsi que d'un relèvement de sa cible de rentabilité sur actif net tangible (ROTE) pour 2026.

Vinci

Le groupe VINCI a annoncé un résultat net en légère progression pour l'exercice 2025 malgré une surtaxe fiscale exceptionnelle en France, tout en atteignant un niveau record de génération de cash-flow libre (FCF). Le résultat net part du Groupe de VINCI s'établit à 4,90 milliards d'euros en 2025, en hausse de 0,8% sur un an. Hors impact de la surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (IS) en France, le résultat net aurait atteint 5,35 milliards d'euros, soit une progression de 10%.

Wallix

Le spécialiste des solutions de cybersécurité a vu son revenu mensuel récurrent (MRR) progresser de 29,1% au 31 décembre 2025, confirmant une dynamique commerciale soutenue. Sur l'ensemble de l'exercice, Wallix signe un chiffre d'affaires annuel record de 40,6 millions d'euros, en hausse de 19,2%. La rentabilité s'est nettement améliorée au second semestre, avec un résultat d'exploitation désormais proche de l'équilibre sur 2025.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,1 milliards d'euros en décembre alors que le consensus tablait sur 14,1 MdEUR. Il était de 13,6 MdEUR le mois précédent

En France, la balance commerciale en décembre sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice Michigan de confiance des consommateurs en février sera dévoilé à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,16% à 1,1794 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge, entre poursuite des résultats d'entreprises et décisions de politique monétaire. Le CAC 40 a abandonné 0,29% à 8 238 points et l'EuroStoxx a fléchi de 0,82% à 5 921 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge, pénalisés par le repli des valeurs technologiques. Alphabet, Microsoft, Amazon et Qualcomm ont notamment pesé sur la tendance, tandis que les inquiétudes autour de l'IA continuent d'alimenter la prudence. Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont dépassé les attentes. Dans le même temps, les ouvertures de postes (JOLTS) ont reculé plus que prévu en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 1,20% à 49 809 points et le Nasdaq de 1,59% de 22 540 points.