Prudence en vue en Europe, la France préoccupe toujours

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi en l'absence de catalyseurs alors que les investisseurs gardent un oeil sur la situation politique en France et la poursuite du "shutdown" aux Etats-Unis, tandis que l'or, actif refuge, vole de record en record.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,11% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,13%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,04%. Le Stoxx 600 pourrait prendre 0,16%.

En France, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu cherche une issue à la crise politique actuelle alors qu'Edouard Philippe, l'ancien chef de gouvernement du président Emmanuel Macron, réclame une élection présidentielle anticipée après le vote du budget. Une autre ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, s'est dit ouverte à la suspension de la réforme des retraites qu'elle avait portée lors de son passage à Matignon et que la gauche veut voir abrogée. Selon le co-président du parti Place Publique, Raphaël Glucksmann, Sébastien Lecornu a également ouvert la porte à la suspension de la réforme des retraites.

Signe de l'inquiétude des investisseurs, l'écart de rendement entre les obligations allemandes à dix ans, considérées comme les plus sûres en zone euro, et celles de la France de même échéance est autour de 85 points de base, après avoir grimpé à 87,96 points, au plus haut depuis le 13 janvier.

Parallèlement, l'euro cède encore du terrain mercredi après être tombé lundi à 1,1649 dollar, son niveau le plus bas depuis septembre, tandis que les actions françaises sont à la traîne par rapport au reste de l'Europe depuis le début de l'année.

Outre-Atlantique, au huitième jour du "shutdown", les républicains et les démocrates ne donnent aucun signe qu'ils sont sur le point de parvenir à un accord pour le lever la paralysie budgétaire actuelle.

Au Japon, l'arrivée probable au pouvoir de Sanae Takaichi, qui prône une politique économique expansionniste, suscite des interrogations et la crainte d'une volatilité sur le marché des changes où le yen est tombé à un creux de deux mois.

Malgré les secousses en France, au Japon et aux Etats-Unis, les investisseurs gardent cependant un certain optimisme sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) et d'espoir de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). A cet égard, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera particulièrement scruté à 18h00 GMT.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq alors que les investisseurs, privés de données économiques à cause du "shutdown", scrutent les indicateurs secondaires et les déclarations des dirigeants de la Fed pour trouver des indices sur la faiblesse économique et la politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 91,99 points, à 46.602,98 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 25,69 points, soit 0,38% à 6.714,59 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 153,30 points, soit 0,67% à 22.788,363 points.

Les trois indices ont terminé en baisse alors qu'un rapport publié mardi par la Fed de New York montre que les Américains ont été plus inquiets quant à l'avenir du marché de l'emploi en septembre, tout en revoyant à la hausse leurs prévisions concernant l'évolution de l'inflation à court terme.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué mercredi de 0,45% à 47.734,99 points dans une séance hésitante. Le Topix, plus large, a pris 0,24% à 3.235,66 points.

L'optimisme lié aux mesures de relance attendues de la future Première ministre japonaise Sanae Takaichi a compensé les prises de bénéfices après les niveaux record inscrits par les indices.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,8%.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng recule pour une troisième séance consécutive, de 0,73%, plombé par les valeurs technologiques, après avoir atteint un sommet de quatre ans le 2 octobre.

Les marchés en Chine continentale restent fermés ce mercredi pour un jour férié supplémentaire.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar s'affermit encore, de 0,35%, face à un panier de devises de référence, alors que la paralysie budgétaire aux Etats-Unis se poursuit, ce qui pèse sur la confiance et stimule la demande pour les actifs refuge.

L'indice dollar a atteint mercredi son plus haut niveau en plus de deux mois.

L'euro recule de 0,41%, à 1,1607 dollar avec la crise politique en France, tandis que la production industrielle en Allemagne a baissé plus que prévu en août par rapport au mois précédent, selon les données officielles publiées ce mercredi.

La livre sterling s'échange à 1,3385 dollar, en repli de 0,31%.

Le yen japonais oscille près de ses plus bas niveaux de huit mois, à 152,33 pour un dollar américain, les investisseurs surveillant les mesures budgétaires que prendra la future Premier ministre Sanae Takaichi.

Le dollar néo-zélandais abandonne 1% à 0,5739, à un creux de six mois, après la baisse surprise des taux directeurs de 50 points de base par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,121%, après un recul de 3,1 points la veille. Le deux ans est lui aussi pratiquement inchangé, à 3,565%.

Le rendement du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,706%, ne variant pratiquement pas, après avoir déjà fini mardi presque inchangé. Le deux ans est à 2,00%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans reste au-dessus des 85 points de base, en hausse d'environ cinq points depuis la clôture de vendredi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mercredi alors que la crainte d'une offre excédentaire s'atténue après la décision de l'Opep+ de limiter l'augmentation de la production.

Le Brent progresse de 0,76% à 65,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,84% à 62,25 dollars.

MÉTAUX

L'or a dépassé la barre des 4.000 dollars l'once, à 4.021.22, pour atteindre un record mercredi, profitant de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés sûrs face à l'incertitude économique et géopolitique accrue et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Fed.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)