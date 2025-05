Prudence en vue en Europe en dépit de la nouvelle baisse du rendement du 10 ans américain

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l’équilibre, avec un biais négatif. Les investisseurs continueront de concentrer leur attention sur le niveau des taux longs aux Etats-Unis. Après avoir déjà reculé hier, le rendement du 10 ans américain continue de se tasser. Son équivalent allemand se replie également. En Europe, au lendemain d’indices des directeurs d’achat décevants pour mai, l’Allemagne a nettement revu à la hausse l’estimation de sa croissance au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Exel Industries

Au premier semestre 2024–2025, Exel Industries a enregistré un résultat net de 1,5 million d'euros, en baisse par rapport aux 4,7 millions d'euros de l’année dernière à la même époque. Même tendance pour le résultat opérationnel courant de 6,5 millions d'euros, soit 1,5 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 16 millions d'euros et 3,3 % l'année précédente. Le spécialiste de la pulvérisation a été confronté à une chute de 10% du chiffre d'affaires a chuté à 443,4 millions d'euros.

VusionGroup

L'enseigne britannique The Co-operative Group s'est associé à VusionGroup pour remplacer les traditionnelles étiquettes papier par des étiquettes électroniques dans ses quelque 2 400 magasins. " Ce partenariat constitue le plus grand déploiement d'étiquettes électroniques jamais réalisé par une enseigne au Royaume-Uni et en Irlande ", souligne le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique. Le déploiement de la technologie est prévu dans environ 1 500 magasins d'ici la fin de l'année, et dans l'ensemble des magasins Co-op d'ici fin 2026.

Icade

Icade a annoncé le succès de l'offre de rachat, lancée le 14 mai 2025, avec un montant total racheté cash de 265 millions d'euros, supérieur à l’objectif initial de 250 millions d'euros. Ce rachat obligataire, qui fait suite à l’émission de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes à 10 ans le 15 mai 2025, permet au groupe immobilier de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d’allonger la maturité moyenne de ses financements.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB a augmenté de 0,4% en Allemagne au premier trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis). La croissance économique est supérieure de 0,2 point de pourcentage à l'estimation du 30 avril 2025. Les économistes s'attendaient à ce que cette estimation soit confirmée. " La croissance a été légèrement plus élevée que prévu dans la première estimation en raison de l'évolution économique étonnamment bonne observée en mars ", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

Le moral des ménages en mai en France sera connu à 8h45.

Ce matin, l'euro gagne 0,29% à 1,01318 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé, pénalisés par les tensions sur les taux aux Etats-Unis et des statistiques décevantes sur le Vieux Continent. En nette hausse mercredi soir, le rendement du 10 ans américain recule lors de la clôture en Europe. Le projet de loi de baisse des impôts et de réductions budgétaires de Donald Trump est désormais au Sénat. Le moral des investisseurs a également été miné par la dégradation de la conjoncture dans le secteur privé en mai en zone euro. Le CAC 40 a perdu 0,58% à 7864,44 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,60% à 5421,80 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre (-0,04% pour le S&P500) malgré la détente sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans a reculé de 6,5 points de base à 4,54%. La réforme fiscale défendue par Donald Trump, qui devrait accroître l'endettement, a pourtant connu une avancée. Elle est désormais à l'étude au Sénat. Au chapitre économique, la croissance du secteur privé a accéléré, selon les indices des directeurs d'achat de mai. Le Dow Jones a fini stable à 41859,09 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,28% à 18925,73 points.