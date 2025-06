Prudence en vue en Europe après l'intervention américaine en Iran

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note prudente pour démarrer la semaine après l'intervention américaine en Iran. Les investisseurs suivent avec inquiétude le menace iranienne pesant sur le détroit d'Ormuz. Le blocage de ce dernier serait mal interprété alors qu'il voit passer environ un quart du commerce mondial du pétrole. Ce matin, les principaux indices boursiers ont reculé en Asie et les prix du pétrole ont brièvement atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois. Côté valeurs, Carmat a lancé un campagne de dons pour éviter un risque de cessation de paiements.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmat

Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde annonce le lancement d'une campagne de dons ouverte à tous pour contribuer à son financement et à la poursuite de ses activités. La société a indiqué être dans une situation financière critique et faire face à un risque de cessation des paiements dès fin juin 2025. Carmat estime son besoin de financement à horizon 12 mois à environ 35 millions d'euros dont 3,5 millions à très court terme, d’ici fin juin 2025, puis 4,5 millions supplémentaires d’ici fin juillet 2025.

Casino

Casino, Guichard-Perrachon a mis en œuvre la consignation des fonds correspondants au solde des actions Cnova n'ayant pas été transférées volontairement à Casino, au fond de consignation néerlandais. Le montant transféré s'élève à 48 307,34 euros, correspondant à 504 252 actions Cnova au prix de 0,0958 euro. Par conséquent, ces actions Cnova ont été transférées à Casino et seront radiées d'Euronext Paris le 24 juin prochain.

Delfingen Industry

Delfingen Industry a annoncé que l’ensemble des résolutions soumises au vote ont été approuvées lors de l’assemblée générale. Parmi ces résolutions, l’une proposait l’approbation du changement de dénomination sociale de Delfingen Industry. Partant, à partir du 1er juillet prochain, le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant sera dénommé Delfingen.

Eurazeo

Eurazeo, à travers son fonds Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF), annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans SMP Energies. SMP Energies est le premier contracteur de forage français à destination de la géothermie. " Aux côtés du management, l’équipe EPBF accompagnera l’accélération de la croissance de SMP Energies à travers des investissements dans sa croissance organique et une stratégie ambitieuse de consolidation pour créer le leader européen du forage profond pour la géothermie et les solutions décarbonées ", explique l'acquéreur.

Les chiffres macroéconomiques

Les Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturiers et des services en juin seront connus à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne, à 10h00 en zone euro et à 15h45 aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens en mai seront publiés à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,1509 dollar.

Vendredi à Paris

Hormis Londres et Amsterdam, les marchés européens ont rebondi à la clôture de la dernière séance de la semaine. Ils seront attentifs sur les 15 prochains jours à la décision de Donald Trump sur le conflit actuel entre Israël et l'Iran, à savoir une possible intervention militaire. Côté valeurs, Eutelsat a dominé le marché SRD après l'annonce de son projet d’augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, qui verra l’État redevenir son premier actionnaire. Le CAC 40 a gagné 0,48% à 7589 points, après trois séances de suite de suite dans le rouge. L'Eurostoxx 50 avance de 0,59% à 5227 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine en ordre dispersé sur fond d'une probable implication des Etats-Unis dans le conflit opposant Israël à l'Iran. Accenture a chuté en raison de commandes plus faibles qu'anticipé. Par ailleurs, les États-Unis voudraient révoquer les dérogations qui permettent aux fabricants mondiaux de puces d'accéder à la technologie américaine en Chine. De quoi peser sur les valeurs technologiques. Le Dow Jones a grappillé 0,08% à 42206 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,51% à 19447 points.