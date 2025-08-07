 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Prudence en vue des marchés européens avant la Banque d'Angleterre, Trump encore d'attaque
information fournie par AOF 07/08/2025 à 08:27

(AOF) - Avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (13h) et avec l'entrée en vigueur des droits de douane américains ce jeudi, les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente. Le CAC 40 devrait gagner de 0,22% à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. Sur le front commercial, hier, Donald Trump est à nouveau passé à l'offensive. Le chef d'État américain imposera 100% de droits de douane sur les puces et semi-conducteurs, sans donner pour le moment la date d'entrée en vigueur. TSMC, principal exportateur, est exempté de cette taxe, selon Taïwan.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CIS

Le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 de CIS à taux de change constant ressort à 238,9 millions d'euros, en hausse de 19,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A données publiées, il s’élève à 236,5 millions d'euros, soit une croissance de 18,6% incluant un impact de change de -2,4 millions d'euros contre -13 millions d'euros au premier semestre 2024. Le second trimestre 2025 poursuit sa croissance (+12,3% à taux de change constant et +9,2% à données publiées par rapport au deuxième trimestre 2024) porté par les bonnes performances de l’Afrique et de l’Eurasie.

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les dirigeants et managers de Delfingen a conclu un accord avec le fonds Nobel pour le rachat en deux blocs de 185 000 titres Delfingen représentant 7,10% du capital du groupe. Ascom Participation a procédé le 6 août 2025, au rachat d'un premier bloc de 92 500 titres. Cette transaction, réalisée au prix de 27 euros, porte sur 3,55% du capital de Delfingen. A l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 9,47% du capital du groupe.

Elis

Elis, leader mondial des services circulaires, annonce la signature d'un accord pour acquérir 100% de O.C.L. Laundry Services Limited (OCL) en Irlande. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles. OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe (comté de Mayo), dans l'ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l'hôtellerie. L'entreprise emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Neurones

Le chiffre d'affaires de Neurones a augmenté de 5,3% en organique à 210,2 millions d'euros, confronté à des conditions économiques plus tendues. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la data, les projets digitaux, la finance de marché, les missions d’ITSM (service now), le business process management, avec une mise en œuvre de l’intelligence artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la balance commerciale en juin seront publiées à 8h45.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h.

Aux Etats-Unis, les données sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,15% à 1,1675 dollar.

Hier à Paris

Bien orienté à l’ouverture, la place parisienne a ensuite oscillé autour de son point d’équilibre pour finir sur un très léger gain. Les investisseurs ont continué de faire preuve de prudence à la veille de l’entrée en vigueur des hausses des droits de douane promises par Donald Trump pour les pays qui n’auraient pas d’accord commercial avec les États-Unis. En outre, le président américain a doublé, de 25 à 50%, les taxes douanières pour les produits en provenance d’Inde pour punir le pays d’acheter du pétrole russe. Le CAC 40 a ainsi terminé la séance sur un gain de 0,18 % à 7 635,03 points

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi avant l'application demain des droits de douane par les Etats-Unis. Le président américain a annoncé ce mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les " puces et semi-conducteurs ", sans préciser la date d'entrée en vigueur de cette taxe. TSMC est exempté, a déclaré un responsable taïwanais lors d'une réunion d'information au Parlement. Côté valeurs, AMD a chuté, pénalisé par les restrictions d’exportations de puces vers la Chine. Le Dow Jones a gagné 0,18% à 44193,12 points. Le Nasdaq a progressé de 1,21% à 21169,42 points.

