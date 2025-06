Prudence en vue des marchés européens, accord commercial Etats-Unis-Chine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement reculer ce mercredi à l'ouverture de la séance. A l'issue d'une deuxième journée de négociations, les Etats-Unis et la Chine ont trouvé un accord cette nuit sur un cadre général des droits de douane. Le ministre américain du Commerce Howard Lutnick s'est dit convaincu que les tensions autour des exportations chinoises de terres rares seront "résolues" dans le cadre de cet accord. Côté valeurs, Fnac Darty a dévoilé son nouveau plan stratégique pour la période 2025-2030. Le groupe vise une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Figeac Aéro

Figeac Aéro a dévoilé ses résultats annuels 2024-2025 clos le 31 mars, faisant ressortir un résultat net part du groupe de 3,6 millions d'euros contre une perte nette de 12,2 millions d'euros en 2023-2024. L'Ebitda courant du sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique est passé de 52,2 millions d'euros à 69,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 432,3 millions d'euros enregistre une croissance organique de 8,1%.

Fnac Darty

A l'occasion de sa journée investisseurs, Fnac Darty dévoile Beyond everyday, son plan stratégique à horizon 2030, pour accélérer le déploiement de son modèle pionnier sur le marché européen. Le groupe se fixe comme objectifs pour la période 2025-2030 près de 4 millions d’abonnés tous services confondus en 2030 ; une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030 ; un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d’euros. En outre, sa politique de dividende a été révisée à la hausse : taux de distribution d’au moins 40% et dividende par action minimum de 1 euro par an.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu un deuxième trimestre, clos fin avril, encourageant. Sur la période, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d’euros, confirmant la bonne tendance observée au premier trimestre où les revenus avaient progressé de 6,5 %, à 126,4 millions d’euros. L’activité a été portée par la division Casinos (+5 %), alors que pour les Hôtels, elle a reculé de 2,8 %.

SES

La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d'acquisition d'Intelsat Holdings par SES SA. Bruxelles a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen. SES avait annoncé fin avril un accord pour l'acquisition d'Intelsat pour un montant de 3,1 milliards de dollars. La Commission a constaté qu'il existait sur les marchés des 2 opérateurs de satellites, des concurrents crédibles qui, après l'opération, continueront d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'inflation américaine en mai seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h30.

Hier à Paris

Séance étale pour le CAC 40 qui a passé la quasi-intégralité de la journée autour de son point d’équilibre pour finir sur un léger gain de 0,17 %, à 7 804,33 points. Les autres grandes places financières européennes n’ont pas vraiment pris beaucoup plus de risque car tout le monde a les yeux rivés sur Londres et attend des avancées entre Pékin et Washington lors du deuxième jour du second round de leurs négociations commerciales. L’EuroStoxx 50 a par exemple fini sur un gain insignifiant de 0,02 %, à 5422,58 points, ou encore le DAX en Allemagne qui a cédé 0,58 %, à 24 034,09 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse cette deuxième séance de la semaine. Les investisseurs ont limité les prises de risque en cours de séance en attendant d’en savoir plus sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines à Londres entre Donald Trump et Xi Jinping. L'agenda économique a été vide et du côté des valeurs, Insmed s’est envolé grâce aux résultats positifs d’un médicament contre les maladies pulmonaires. A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,25% à 42866,87 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,63% à 19714,99 points.