Prudence en vue des indices européens avant les résultats de Nvidia, Soitec en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de la séance ce mercredi. Elles avaient enchaîné la veille une deuxième séance en zone positive sur fond d'optimisme sur les droits de douane. Côté valeurs, les résultats annuels dévoilés hier par Soitec feront réagir les marchés. Le groupe a aussi indiqué qu’il retirait " toute perspective financière communiquée au marché ". Il ne vise plus un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars à moyen terme. Très attendus, les résultats trimestriels de Nvidia seront publiés ce soir après la clôture des marchés américains.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Aubay est entré ce jour en négociations exclusives avec Holding Solutec SAS en vue de l’acquisition de 100% du capital social de Solutec. L’acquisition serait réalisée quasi exclusivement en numéraire. Solutec compte plus de 1400 collaborateurs et a généré en 2024 un chiffre d’affaires rentable de 112 millions d’euros. Elle "accompagne une clientèle de grands comptes dans leur digitalisation, sur des activités parfaitement analogues à celles de Aubay ", précise le communiqué.

Derichebourg

Derichebourg a enregistré, au titre du premier semestre 2024-2025, un résultat net part du Groupe, qui a doublé sur un an, s’élevant à hauteur de 63,2 millions d'euros. "Elior a signé sa première contribution d'ampleur au résultat net consolidé", a affirmé Daniel Derichebourg. L'Ebitda courant s'affiche en hausse de 14,1%, à 162,1 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires du groupe de recyclage et de nettoyage d'entreprises s'inscrit en recul de 2%, à 1,7 milliard d'euros.

Rémy Cointreau

Le conseil d'administration de Rémy Cointreau annonce l'arrivée de Franck Marilly en tant que directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions le 25 juin 2025 et succèdera à cette date à Éric Vallat. Fort d'un parcours professionnel riche de plus de 30 années passées au sein de groupes de renom du luxe et de la cosmétique (Chanel, Unilever et le groupe japonais Shiseido), Franck Marilly apportera sa solide expérience en management international et sa connaissance de ses marchés clés, ayant vécu dans de nombreux pays européens ainsi qu'aux États-Unis.

Soitec

A l’occasion de la publication des comptes de l’exercice 2025, Soitec a indiqué qu’il retirait " toute perspective financière communiquée au marché, concernant tout ou partie de ses activités ". Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants précise que ce retrait concerne notamment la prévision d'une croissance relativement limitée pour l’exercice fiscal 2026, ainsi que l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars à moyen terme, accompagnée d’une marge d’Ebitda d’environ 40%.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la consommation des ménages en biens en avril seront publiées à 8h45.

En Allemagne, les données sur le taux de chômage en mai seront dévoilées à 9h55.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 1,1317 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont quasiment réalisé un sans faute pour cette deuxième séance de la semaine. A mi-séance, le vert est de la partie à Wall Street qui a repris du service après un week-end prolongé suite au Memorial Day. Sur le plan des statistiques, l'inflation en France est tombée en mai à son plus bas niveau depuis décembre 2020. Côté valeurs, le secteur de la défense a été recherché, soutenu par la confirmation des perspectives favorables du géant suédois Saab. Le CAC 40 a finalement cédé 0,02% à 7826,79 points alors que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,55% à 5429,92 points.

Hier à Wall Street

Le Dow Jones et le S&P 500, qui restaient sur quatre replis consécutifs pour des pertes respectives de 2,38 et 2,7%, se sont repris après un jour férié (Memorial Day). Outre des achats à bon compte, ils ont profité de la décision, datant de ce week-end, de Donald Trump de reporter du 1er juin au 9 juillet les taxes de 50% qu’il souhaite imposer sur les biens importés de l’Union européenne. Côté valeurs, Salesforce a terminé en hausse après l’annonce de l’acquisition de la société Informatica. Le Dow Jones a avancé de 1,78% à 42 343,65 points et le S&P 500 a gagné 2,05% à 5 921,54 points.