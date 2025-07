Prudence en Europe avant les chiffres américains de l'emploi

(AOF) - A l'exception de la Bourse de Londres, les marchés européens sont désormais dans le rouge. Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en juin : 111 000 créations de postes sont attendues après 139 000 en mai. Le taux de chômage est attendu en progression de 0,1 point à 4,3%. A Paris, l'activité de Pluxee au troisième trimestre est saluée tandis que Virbac est soutenu par Oddo BHF. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,21% à 7 721,98 points et l'EuroStoxx50 recule de 0,26% à 5318,72 points. Les taux longs européens se replient.

En Europe, Banca MPS a reçu l'approbation inconditionnelle de l'autorité italienne de la concurrence et du marché pour la prise de contrôle de Mediobanca . À la Bourse de Milan, l'action Banca MPS perd 0,92%, à 6,965 euros, et celle de sa cible, 0,08%, à 18,49 euros. Le document relatif à l'offre publique d'échange a également été approuvé par le gendarme boursier italien, le Consob. L'offre sera lancée le 14 juillet et se clôturera le 8 septembre. Banca MPS offre 2,533 actions nouvelles pour un titre Mediobanca.

A Paris, Pluxee (+6,32% à 20,36 euros) affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 après la publication ce matin de revenus trimestriels qualifiés de "rassurants" par Invest Securities, s'accompagnant de la confirmation des objectifs financiers 2025 et 2026. Au titre du troisième trimestre, l'ancienne division Avantages de Sodexo a fait état d'un chiffre d'affaires total de 310 millions d'euros, en croissance organique de 11,1% sur un an. L'activité a été portée par la division Avantages aux salariés qui a connu une croissance organique de 12,3 %, pour des revenus de 270 millions d'euros.

Virbac se distingue parmi les plus fortes hausses du SBF 120 avec un gain de 6,80 %, à 337,50 euros. Le titre du spécialiste de la santé animale est soutenu par une note d'Oddo BHF, qui est passé de Neutre à Surperformance en relevant sensiblement son objectif de cours de 320 à 395 euros, soit un potentiel de hausse de 25 % au cours de clôture de mercredi (316 euros). Pour les analystes, les fondamentaux sont solides et les derniers et prochains lancements permettent d'assurer une croissance régulière et visible.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’activité dans le secteur des services en France s’est rapprochée de la stabilisation en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,6, contre 48,9 en mai, se rapprochant ainsi de la barre de 50 du sans changement. Il était attendu à 48,7.

La croissance du secteur privé de la zone euro a accéléré en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6, contre 50,2 en mai, le niveau des 50 séparant contraction et expansion. Il était attendu à 50,2. Le PMI des services est passé de 49,7, à 50,5 entre mai et juin et il était anticipé à 50.

Le secteur privé allemand a renoué avec la croissance en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4, contre 48,5 en mai, le niveau des 50 séparant contraction et expansion. Il était attendu à 50,4. Le PMI des services est passé de 47,1 à 49,7 entre mai et juin et il était anticipé à 49,4.

La journée sera chargée aux États-Unis avec principalement, à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi de mai et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Puis, à 15h45, il y aura l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juin, suivi à 16h de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en juin et les commandes à l'industrie de mai.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,02% à 1,1792 dollar.