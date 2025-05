Prudence de part et d’autre de l’Atlantique

(AOF) - En Europe, les places financières sont restées particulièrement prudentes. Une tendance que l’on retrouve également actuellement aux États-Unis. Les investisseurs ont limité les prises de risque avant les trimestriels de la société Nvidia. Cette dernière, spécialisée dans les puces pour l’intelligence artificielle, est la deuxième plus grosse capitalisation boursière mondiale. A Paris, Stellantis a reculé en dépit de la nomination d’un nouveau patron. L'indice CAC 40 a terminé sur un recul de 0,49 %, à 7 788,10 points, et l’EuroStoxx50 a cédé 0,66 %, à 5 379,58 points.

En queue de peloton de l'indice Footsie 100, Kingfisher s'est replié de 3,55% à 285,30 pence après un point trimestriel d'activité. Le groupe britannique de magasins de bricolage, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,31 milliards de livres sterling pour son premier trimestre comptable (clos fin avril), en hausse de 1,6% en comparaison annuelle.

A Paris, Stellantis (-2,17 % à 9,02 euros) a mis fin à près de six mois de spéculations et d'incertitudes concernant l'identité de son futur directeur général. Le Conseil d'administration a finalement fait un choix interne en élisant à l'unanimité Antonio Filosa qui prendra ses fonctions le 23 juin. Ce dernier, dans l'entreprise depuis 25 ans, a dirigé Stellantis en Amérique du Nord et du Sud. Pendant son mandat en Amérique du Sud, il a permis à la marque Fiat de devenir leader sur le marché sud-américain, et d'autres, comme Peugeot, Citroën, Ram, ou Jeep, s'y sont considérablement développées.

Soitec a chuté de 21,75% à 44,48 euros après le retrait de ses perspectives financières du fait de la visibilité actuellement réduite et des incertitudes pesant sur le marché. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants précise que ce retrait concerne notamment la prévision d'une croissance relativement limitée pour l'exercice fiscal 2026, ainsi que l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars à moyen terme, accompagnée d'une marge d'Ebitda d'environ 40%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en avril 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent légèrement sur un mois (+0,3% en volume, après ‑1,1% en mars 2025 – données révisées). Cette hausse s’explique principalement par l'augmentation de la consommation alimentaire (+2,1%) et de la consommation de biens fabriqués (+0,7%). À l'inverse, la consommation d'énergie diminue fortement (‑3,6%).

Toujours dans l'Hexagon, au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) en volume rebondit modérément (+0,1% après arrondi). Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut (RDB) des ménages par unité de consommation continue de progresser (+0,1% après +0,1%). Le taux d’épargne des ménages augmente de nouveau : il s’établit ainsi à 18,8% de leur RDB, après 18,5 % au trimestre précédent. Le taux de marge des sociétés non financières (SNF) diminue légèrement au premier trimestre 2025 : il s’établit à 31,8% de leur valeur ajoutée, après 32% au trimestre précédent.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

A la clôture, l'euro recule de 0,39 % face au billet vert et s'échange contre 1,1289 dollar.