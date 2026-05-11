Prudence attendue à Wall Street
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 14:29
Vendredi, le Nasdaq 100 et le S&P 500 s'étaient offerts des gains respectifs de 2,35 et 0,84%, portés notamment par les valeurs technologiques et plus particulièrement celles qui entourent l'intelligence artificielle. De son côté, le Dow Jones n'avait grappillé que 0,02%.
La tendance à Wall Street devrait donc être à la prudence, comme en Europe, face à l'actualité sur le front de la guerre au Moyen-Orient. Les Etats-Unis, via leur président, ont rejeté la réponse de l'Iran à leurs propositions pour mettre fin à la guerre. Sur son réseau social, Donald Trump a déclaré, en majuscules : "c'est totalement inacceptable".
Partant, le conflit est encore loin d'arriver à son terme et le trafic dans le détroit d'Ormuz est quasi à l'arrêt. Les cours de l'or noir sont en hausse, le WTI à New York grimpe de 3,94%, à 98,51 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 1,03%, à 104,43 dollars.
Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique ( 0,02%) et s'échange contre 0,8499 euro.
En ce qui concerne la macro-économie, l'agenda du jour est plutôt léger, les investisseurs se contenteront, à 16h, des ventes de logements anciens du mois d'avril aux Etats-Unis.
Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec principalement les chiffres de l'inflation américaine d'avril dès mardi. Ils seront, comme toujours, particulièrement surveillés dans un contexte où l'emploi se porte bien outre-Atlantique, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de se concentrer sur la hausse des prix, son deuxième mandat avec l'emploi.
Dans le reste de la semaine, il y aura au programme : les prix à la production d'avril, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les ventes au détail, ou encore l'indice Empire State.
Dans l'actualité des entreprises
KKR a annoncé la vente, conjointement avec Fokus Nordic, d'un portefeuille d'unités résidentielles danoises, dans le centre et la grande région de Copenhague, à Pears Global Real Estate Denmark. Le détail de la transaction n'a pas été divulgué.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Dans le sud de la Suisse, des chercheurs déclenchent des milliers de micro-séismes en milieu contrôlé pour approfondir les connaissances sur la sismicité et en limiter les risques. "C’est une réussite !", s’est exclamé Domenico Giardini, l’un des principaux chercheurs ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, optant pour la prudence après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à son plan de paix pour mettre durablement fin au conflit au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, ... Lire la suite
-
"Nos droits légitimes" : en réponse à Donald Trump, l'Iran exige la "fin de la guerre" et le déblocage des avoirs gelés
Dimanche 10 mai, le président américain Donald Trump avait jugé "totalement inacceptable" la réponse apportée par l'Iran à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre. Des exigences en réponse aux propositions américaines. L'Iran a demandé ce lundi 11 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer