ProSiebenSat.1 Media réduit la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration dans les paragraphes 1, 4-6, et le contexte dans le paragraphe 3)

Le groupe de médias allemand ProSiebenSat.1 PSMGn.DE a réduit la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice de base ajusté pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse des ventes de publicité à la télévision.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) se situe entre 420 millions d'euros et 450 millions d'euros ($490 millions-$525millions) cette année, par rapport à son objectif précédent de 420 millions d'euros à 470 millions d'euros.

En septembre, l 'entreprise avait revu à la baisse ses perspectives pour 2025, invoquant l'incertitude économique qui règne sur les marchés germanophones.

L'Ebitda du troisième trimestre s'est élevé à 76 millions d'euros, en baisse par rapport aux 104 millions d'euros de l'année précédente, mais conforme aux estimations des analystes dans le cadre d'un sondage fourni par la société.

Les bénéfices ont été affectés par une baisse des ventes dans le secteur "très rentable mais économiquement sensible" de la publicité télévisée, a déclaré la société dans un communiqué, notant une "réticence à investir dans la publicité".

La vente du site de comparaison Verivox en début d'année a également pesé sur les bénéfices.

(1 dollar = 0,8575 euro)

